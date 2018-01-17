Сильный снег и ветер спровоцировали образование гололеда в Барнауле, из-за чего в некоторых местах затруднены подъемы для грузовых машин. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.
Движение большегрузных автомобилей затруднено на подъемах улиц Попова – Гущина, пр. Калинина – ул. Кулагина, ул. Аванесова от пр. Красноармейского.
На этих участках дорог работают инспекторы ДПС. Во избежание заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда.
Комментарии
толку то, эти бараны на своих шаландах все равно прутся в подъем, хотя прекрасно видят, что ни чищено. Дальнобои в последнее время вообще такими му..ками стали
11:35)Похоже ,му ак здесь ты....
17.01.2018 11:35
- гость -
как вам не стыдно!!!! сколько вы знаете , например выездов из города в сторону новосибирска или рубцовска, открытых для фур и при этом не имеющих подъемов?
17.01.2018 12:10
- гость -
А где подъемы на выезде в новосиб?
Подъем только на рубцовск. И то только с Красноармейского. А можно через объездную уйти, где опять же нет подъемов...
Сложнее при движении по Барнаулу.. Красноармейский тот же...
17.01.2018 12:57
Kimi
какие же вы ущщщербные!))
комсомольский, красноармейский, ядринцева, челюскинцев имеют подъемы. Ленина и Соц тоже, но там нет фур.
И на этих подъемах не могут подняться фуры. Как объехать эти улицы?
17.01.2018 13:29
- гость -
Кто это мы? И в чем наша ущербность?
если бы не ж/д тарифы, возили бы железной дорогой, а то таскаются эти фуры через всю страну. раньше производили больше, а фур было в разы меньше.