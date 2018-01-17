Фото: diamedika.ru
Смертность снизилась в России во всех возрастных группах по итогам 2017 года, заявила в кулуарах Гайдаровского форума глава Минздрава Вероника Скворцова.
"Мы не просто снизили смертность в нашей стране, мы снизили во всех возрастных группах очень существенно. У лиц трудоспособного возраста за первые же полгода — на 17%", — цитирует министра ТАСС.
Также Скворцова в очередной раз акцентировала внимание на том, что в стране рекордно выросла продолжительность жизни — до 72,6 лет.
"Таким образом, у нас реально увеличивается число людей в активно работающем возрасте", — резюмировала Скворцова.
Комментарии
Лжецы и вруны!
А уже никто и не сомневпется в этом! У них где им нужно- растет,а где нужно- снижается))) С реальностью ничего общего!!!
Новость из разряда о 80% снижении употребления алкоголя....
Нужно же как-то повышение пенсионного возраста оправдать.
Новость из разряда о 80% снижении употребления алкоголя....
Нужно же как-то повышение пенсионного возраста оправдать.
Ихние же педросы крякают до полтинника,а у них всё какие то "рекордные средние" за 72 годины зашкаливают!
"Мы не просто снизили смертность в нашей стране, мы снизили во всех возрастных группах очень существенно. У лиц трудоспособного возраста за первые же полгода — на 17%"
Ну, это же смешно!
Тут каждое слово - камедиКлаб!
МЫ СНИЗИЛИ - как ОНИ могут запретить смерь?
другое дело, что они поменяли методику учета!!!
за полгода на 17 лет!!!
Как??? это же даже первокласснику очевидно, что такую задачу невозможно решить! Просто запретили умирать в 2017 году!? или как???
Медицины нет, продукты с ядами, воздух загрязненный, рабочий день 16 часов,постоянные стрессы, а продолжительность жизни растет. Чудеса! Они продолжительность жизни у родителей друзей Путина считают?
У меня 3 родственика и 4 соседей не дожили до 63 в течение прошлых 5 лет.
17.01.2018 15:00
- гость -
гонец купите себе новую компьютерную мышку....
"МЫ СНИЗИЛИ - как ОНИ могут запретить смерь?" - бумага все стерпит! Самое главное, что Путин будет доволен отчетом! Всех поблагодарит и повысит зарплаты чиновникам и депутатам, увеличив налоги для простых граждан!
17.01.2018 15:29
- гость -
ты бы не трогал родителей, при дурок
17.01.2018 15:35
- гость -
Человек ничего такого плохого не написал, а Вам требуется последить за своими выражениями!
А я верю. Они могут, они такие. Оснований не верить - просто не существует. В следующей шестилетке отменят бедность и оставшиеся еще по недогляду болезни, потом США, коррупции давно нет, и вот он - коммунизм.
17.01.2018 15:41
- гость -
двойные стандарты поощряете?
Врет. лечатся люди за свои деньги.
7.01.2018 15:35
ты бы не трогал родителей, при дурок
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Из всего написанного 17.01.2018 15:29 удалось прочитать одно слово "родителей"?
Да убрали из статистики смертность от травматизма, алкоголизма, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, лёгочных и вот вам!.. Если убрать все заболевания и посчитать смертность после ста лет у долгожителей, то пенсионный возраст можно смело поднимать лет до 90. Скворцова, удивите нас, если за полгода -17 лет, то за два года наша жизнь увеличится на 68 лет!!!.. Вот это работа государства, затмевает даже "обрушение" цен на лекарства на 1,8%=90 копеек стоимостью до 50 рублей. Трамп тихо плачет от зависти на плече у Назарбаева.
Трамб так и не сможет....
"Царь" приказал снизить смертность и повысить продолжительность жизни, чтобы повысить пенсионный возраст.
Это геноцид.
"гонец купите себе новую компьютерную мышку...."
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Гонец тут один.
Ещё мышей не хватало покупать.
Гонец из Пензы
от слова "гонишь" )