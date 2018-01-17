Фото: diamedika.ru

Смертность снизилась в России во всех возрастных группах по итогам 2017 года, заявила в кулуарах Гайдаровского форума глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Мы не просто снизили смертность в нашей стране, мы снизили во всех возрастных группах очень существенно. У лиц трудоспособного возраста за первые же полгода — на 17%", — цитирует министра ТАСС.

Также Скворцова в очередной раз акцентировала внимание на том, что в стране рекордно выросла продолжительность жизни — до 72,6 лет.

"Таким образом, у нас реально увеличивается число людей в активно работающем возрасте", — резюмировала Скворцова.