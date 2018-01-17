Активисты избирательного штаба кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского собрали в Алтайском крае более трех тысяч подписей в его поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Всего было собрано более трех тысяч подписей за его регистрацию на выборы президента, которые состоятся 18 марта 2018 года.

"Все подписи прошли техническую и почерковедческую экспертизу", — уточнили в пресс-службе.

Из собранных подписей в Центральном аппарате партии будет отобрано максимально допустимое количество подписей от региона – 2,5 тысячи. Всего по стране требуется собрать 100 тысяч подписей, если кандидат от партии, как Явлинский.

После проверки подписные листы предоставляются в Центральную избирательную комиссию. И только потом принимается решение о регистрации.

В Алтайском крае подписи собирали также за выдвижение Владимира Путина. На выборы президента действующий глава государства идет как самовыдвиженец.

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Ему для регистрации требуется уже 300 тысяч подписей по стране и не более 7,5 тысяч от региона. В Алтайском крае за него собрали 20 тысяч подписей, и сбор еще идет.