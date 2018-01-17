Активисты избирательного штаба кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского собрали в Алтайском крае более трех тысяч подписей в его поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Всего было собрано более трех тысяч подписей за его регистрацию на выборы президента, которые состоятся 18 марта 2018 года.
"Все подписи прошли техническую и почерковедческую экспертизу", — уточнили в пресс-службе.
Из собранных подписей в Центральном аппарате партии будет отобрано максимально допустимое количество подписей от региона – 2,5 тысячи. Всего по стране требуется собрать 100 тысяч подписей, если кандидат от партии, как Явлинский.
После проверки подписные листы предоставляются в Центральную избирательную комиссию. И только потом принимается решение о регистрации.
В Алтайском крае подписи собирали также за выдвижение Владимира Путина. На выборы президента действующий глава государства идет как самовыдвиженец.
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Ему для регистрации требуется уже 300 тысяч подписей по стране и не более 7,5 тысяч от региона. В Алтайском крае за него собрали 20 тысяч подписей, и сбор еще идет.
Комментарии
Ну вот ,Явлинский который во время выборов получит всего 1,5-2% голосов собрал 3000 подписей, а Путин ,который обычно под 70 % голосов на выборах получает собрал всего 20000 подписей в Алтайском крае, а должен был собрать в 35 раз больше Явлинского, т.е. около 100 тысяч подписей. Получается Явлинского больше уважают в регионе.
потому что у Явлинского подписи реальные, а не как у Велико Пу фальшивки и собранные в приказном порядке
За Грудинина!!! и точка!
Явлинский в 90-е был в правительстве, программу 500 дней реализовывал, чего не пошло, он сказал, пошли вы и ушел. В 90-е весело было. Может еще так будет
я думал в крае меньше головой ушибленных.
оказывается 3 тыщщи все же есть...
беда-печаль...
может ушибленные те, кто 20 лет на одни и те же грабли наступает? я программу яблока читал, всяко реальней и поумней чем у ЕР и КПРФ.
Сам ты ушибленный.
Ваш Явлинский живет и работает в США и совершенно не знает обстановки в стране.
Зато умудряется брякнуть за возврат Крыма. Кто эти люди что за него голосуют ?
это у Явлинского программа реальная?болтун и нытик типа Зю.
а что он делал в правительстве в 90е?забыли его реальные 500 дней!
кто за это чудо в здравом рассудке будет голосовать?
В каком году Явлинский был в правительстве?
многодетный
Так опять как проверят подписи и 2/3 подписей Явлинского не примут, так как левые, или людей давно умерших.
17.01.2018 15:16/15:18
- гость -
до сих пор на программы ведетесь?
ох, вы и лошьё))
до сих пор на программы ведетесь?
17.01.2018 16:06
Геноцид Эклеров
поэтому, с появлением Грудинина (хоть и бывший едросовец, хоть и с его баблом не все в порядке) с более-менее вменяемой программой
бггг
17.01.2018 16:11
- гость -
ок, поправлю свой пост про Грудинина: более-менее вменяемый человек.
не программа, а человек.
17.01.2018 16:09
Геноцид Эклеров
17.01.2018 15:16/15:18
- гость -
до сих пор на программы ведетесь?
ох, вы и лошьё))
А надо на личико? Если хотел ЕР в пример привести, то у них 20 лет было, но все одни сказки так и остались, хотя им никто не мешал. Так что это еще вопрос кто лошьё.
20 лет было - сделано много и не плохо, но нам надо больше и сегодня (хотя бы, как при СССР). Потому и смотрят на Грудинина - новая метла, новые векторы. Здесь, то уже всё знаем и прошли...