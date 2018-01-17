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Дело барнаульского стрелка из ТТ "поставили на паузу" до конца месяца

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Пока не идет суд, предлагаем читателям познакомиться с советами психолога о том, чего не стоит делать при знакомстве в Сети

Фото: obozrevatel.com

Заседание Центрального районного суда Барнаула по делу Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, не состоялось 17 января. Ориентировочно, оно может пройти 31 января. Причины переноса дела не раскрываются.

Последний раз суд собирался еще 7 декабря. Затем была назначена повторная комплексная судмедэкспертиза. Изначально планировалось, что процесс возобновят 10 января, затем дату сдвинули на 17-е число, однако суд пока так и не возобновился. Напомним, по версии подсудимого (с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете), во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ. В результате этого она получила огнестрельное ранение, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул лес, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.

Наказание, которое грозит Александру Никифорову по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — исправительные работы, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы — все на срок до двух лет.

Тем временем, пока судебное заседание не приблизилось к развязке, портал Amic.ru решил пообщаться с психологом на предмет того, чего стоить опасаться женщинам, общающимся с сильным полом на сайте знакомств. Экспертом выступила Юлия Кроха, клинический психолог психотерапевтического центра "Беркана" (Новосибирск).

Корреспондент: Понятно, что трагичных историй, произошедших вследствие интернет-знакомств, не так уж и мало. Однако кажется, что те времена, когда такие сайты воспринимались женщинами как некое сборище потенциальных маньяков, все-таки уходят в прошлое.

Юлия Кроха: Сайты знакомств или приложения в мобильном телефоне – только один из способов познакомиться, другое дело, что он очень удобен: экономит время, дает возможность пообщаться не только по переписке, но и вживую, и т. д. Из минусов — это "случайный" способ знакомств, такой же, как например, в кафе, на улице, в спортивном зале, то есть там, где мы не видим человека подлинным, увлеченным любимым делом. Поэтому полагаю, что самый лучший повод для знакомства – совместная деятельность: работа или увлечение каким-либо хобби – туризмом, изучением иностранного языка или плетением шелковых ковров.

У Михаила Литвака есть книга "Секс в семье и на работе", ее стоит прочитать в качестве мануала тем, кто не боится заводить служебные романы. Для тех, у кого строгое табу на любовь на рабочем месте, остается знакомство на почве общих интересов.

Корр.: В этой связи, Юлия, хотелось вас попросить дать несколько дельных советов тем, кто пытается познакомиться в Сети. Прежде всего, с точки зрения личной безопасности. Как себя вести, что говорить, какие темы обходить стороной, как понять, что перед тобой человек, потенциально представляющий угрозу? Ну и как правильно порвать с подобным ухажером, чтобы не навлечь на себя его гнев?

Ю.К.: Правила безопасности при знакомстве в интернете – минимум личной информации, по которой можно вычислить место работы, проживания, детских садиков и школ детей, если они есть. Фото в анкете – лучше недо-, чем пере-, купальник или голый торс исключается, если вы не преследуете строго определенные цели.

Первую встречу лучше назначить на нейтральной территории, где-нибудь в кафе или кофейне. Стоит скопировать переписку, оставить имя и контактный телефон нового знакомого кому-нибудь из друзей. Как одеться на первое свидание, каждый решает для себя сам, главное правило – уместность. Риск познакомиться с неадекватным человеком на сайте знакомств примерно равен риску встретить его в обычной жизни. Каждому дается по вере: если мы думаем, что кругом одни маньяки, то на них и натыкаемся, если базовое доверие к миру сформировано, то знакомимся с нормальными людьми.

Желание рассказать о себе – абсолютно естественно, но при первом общении лучше слушать, чем говорить. Стоит обратить внимание на вехи личной истории собеседника, любимое дело (в идеале совпадающее со способом зарабатывать деньги), истории предыдущих отношений. Что должно насторожить — негативное отношение к противоположному полу или обида, злость, презрение к бывшим. Часто это маркер незавершенности отношений — если человек по-прежнему эмоционально вовлечен в ситуацию, то он не готов к следующему опыту или делает это из чувства мести предыдущему партнеру. Еще из факторов риска – представление человека о себе не выглядит целостным или создается общее ощущение ненормы. Если оно возникло, то имеет смысл тут же попрощаться.

Корр.: Как по-вашему, насколько прочными могут быть отношения, сложившиеся изначально во "Всемирной паутине"? Есть ли смысл их сравнивать по "степени прочности" с теми знакомствами, что заводятся в более традиционных местах — на улице, в кафе, транспорте и т. д.?

Ю.К.: Степень "прочности" отношений зависит от каждого участника пары, от их совместного желания быть вместе, а не от истории первой встречи, поэтому сайты знакомств ничуть не хуже или не чуть не лучше других способов познакомиться.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

17.01.2018 13:18
- гость -

смерти по неосторожности
----------
Это:

- Застрелить в лесу из пистолета ТТ.
- Взять сумочку, телефоны, банковские карты.
- Забросать тело ветками.

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17.01.2018 14:19
Читатель

С последним абзацем согласен, даже скорее знакомство до личной встречи лучше. Вот это опечатка: ничуть не хуже или не чуть не лучше?

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17.01.2018 15:15
Гость

И при чём здесь интернет? Прям все после переписки на сайтах знакомств неоднократно ходят в лес пострелять из боевого оружия боевыми патронами!

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17.01.2018 15:20
Гость

Кто-то влиятельный очень мощно уводит от ответственности убийцу. Адвокату это не по силам. Уже наверное давно по номеру пистолета и гильзотеке определили, чей это пистолет и как он оказался в руках убийцы. А вот зачем он в лесу пристреливал пистолет, к чему готовился, не говорят...

0  0
17.01.2018 15:35
ГостьЯ

во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ. В результате этого она получила огнестрельное ранение, от которого скончалась на месте.


Что-то я не понимаю. Женщина поскользнулась. Значит, она падает вниз. Как она могла оказаться на линии огня, он ей по ногам что ли стрелял?

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