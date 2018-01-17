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Глава Барнаула Сергей Дугин взял на контроль инцидент, связанный с гибелью женщины, работавшей в МУП "Горэлектротранс" в трамвайном депо.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, градоначальник поручил предприятию оплатить расходы на похороны погибшей, усилить меры по охране труда, провести дополнительный инструктаж по технике безопасности, а также выработать меры по дальнейшему недопущению случаев травматизма.
Глава города также выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким Валентины Тимаковой, погибшей в результате несчастного случая в трамвайном депо №3.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, трагический инцидент произошел утром 14 января во время буксировки трамвая в ремонтный бокс.
При открытии двери водителя маневровых работ затянуло между домкратом и трамваем. Женщина скончалась на месте происшествия.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
Комментарии
Занимаются инспекция по труду, СК и прокуратура, при чём тут глава города? Ей Богу, раздражают это популистские заявления.