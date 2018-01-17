Энрике Иглесиас и Анна Курникова поделились в Instagram фотографиями своих детей, которые появились на свет в декабре прошлого года.

"Мое солнышко", — подписал нежный кадр певец. Следом фотографию выставила и Анна Курникова. На снимке теннисистка держит на руках крошечного малыша и с материнской любовью прикасается губами к личику новорожденного.

Напомним, пара вместе уже 17 лет. Пока они не зарегистрировали свои отношения. Однако поклонники уверены, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова уже давно поженились, но скрывают это.

My Sunshine Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST