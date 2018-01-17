Избирательный штаб Владимира Путина может отказаться от всех подписных листов, собранных в Бийске в поддержку его выдвижения. Это произойдет, если подтвердится факт подвоза к пунктам сбора подписей. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина в Алтайском крае, его доверенное лицо Владимир Климов.
О таком подвозе рассказано в новостном выпуске местной телекомпании "ТВ-КОМ". Там неназванная работница неназванного бийского предприятия перед телекамерой говорит следующее:
"Для нас организован транспорт, где каждый желающий сотрудник мог приехать и подписаться".
На видео также сообщается, что сбор подписей проходил всего четыре дня, участие в нем приняли "почти все работники городских предприятий и студенты средних и высших учебных заведений".
Штаб, по словам Владимира Климова, проводит тщательную проверку данной информации.
"Если кадры видеоматериалов найдут подтверждение, мы вынуждены будем отказаться от отправки в Москву подписных листов с данного конкретного сборного пункта", — уточнил он.
Этот пункт — ДК Бийского олеумного завода.
Свою проверку сейчас проводит и избирательная комиссия Алтайского края.
По словам Владимира Климова, сбор подписей идёт в соответствии с законодательством.
"Сообщений о нарушениях в наш адрес не поступало. Мы призываем всех сторонников кандидата к полному соблюдению избирательного законодательства и напоминаем, что решение о поддержке того или иного кандидата – это личное решение каждого гражданина", — заверил он.
В Алтайском крае ведется сбор подписей за самовыдвижение Владимира Путина и выдвижение от партии "Яблоко" Григория Явлинского. Первому надо собрать по стране 300 тысяч подписей, второму — 100 тысяч.
Комментарии
Это всё неправда! Подвоз автобусами был добровольным и внерабочее время! Пункты сбора подписей работали только ночью!
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, и делегирует это своим доверенным лицам. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в предвыборном штабе действующего главы государства.
«Основная функция доверенных лиц — агитировать за своего кандидата. На встрече с доверенными лицами Владимир Путин поставит им задачи на период избирательной кампании. Поскольку сам кандидат не будет дебатировать, он попросит об участии в общественных дебатах своих доверенных лиц», — уточняет издание.
ну надо же показуху сделать, сейчас откажутся от нескольких сот подписей и скажут, что руководители предприятий что то напутали, а ВВП у нас святой и на него молиться надо))) Буду голосовать за кого угодно, хуже чем при нем уже некуда
17.01.2018 12:53
- гость -
ну надо же показуху сделать, сейчас откажутся от нескольких сот подписей и скажут, что руководители предприятий что то напутали, а ВВП у нас святой и на него молиться надо))) Буду голосовать за кого угодно, хуже чем при нем уже некуда
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Есть куда. Вспомни 90 при Ельцине, глянь на сегодняшнюю Украину.
17.01.2018 12:57
Гость
Мугабе тоже за стабильность.
если есть риск, что это провокация Леши (недаром у вас в Алтае он работает на широкую ногу), конечно лучше отказаться от этих подписей на всякий случай
"Для нас организован транспорт, где каждый желающий сотрудник мог приехать и подписаться".
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Это плохо?
Это плохо?
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Если расходы оплачены кандидатом в президенты - то хорошо.
А если это "спонсорская" помощь - то плохо.
Это же жулики и воры! все равно подтусуют и вбросят!
17.01.2018 12:53
- гость -
Это не показуха, а строгое следование правилам.
17.01.2018 13:36
- гость -
Упрямый Фома))))))
Есть на амике хоть кто-нибудь, кто за кого-нибудь расписался?
17.01.2018 13:45
гость
Думаю, нет таких или даже анонимно не признаются, ибо стремно.
По.зорные недовыборы.
17.01.2018 12:53
- гость -
Буду голосовать за кого угодно, хуже чем при нем уже некуда
Видно память коротка у таких как ты, вспомни 90-е годы. И сравни их с сегодня.
Две машины сейчас в семье у многих, а в 90-е был голый зад у всех.
Скандалы никому не нужны, а такие как дневальный будут использовать любую возможность насолить.
"Видно память коротка у таких как ты, вспомни 90-е годы. "
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А при цвре Горохе и подавно! Спасибо Путину, что провёл нам интернет, придумал смартфон и как обменять газ и нефть на доллары. Без него бы мы не смогли!
Ой, я вас умоляю - тут вариантов может быть множество: от банального "хотели как лучше" (в смысле, чтоб люди после работы не ходили по морозу через весь город, дабы поставить свою подпись) до чьего-то желания дискредитировать местную власть путем продолжающихся громких скандалов с выборами. Где-то посередине - желание выслужиться перед хозяином чиновников всех мастей: начиная от новоиспеченной бийской администрации и выше.
Царь хороший, бояре плохие. В головах насрано плохими боярами.
17.01.2018 15:08
- гость
+100500
17.01.2018 15:22
- гость -
- 1000000000000
Ну опять журналисты виноваты.
А что нам скажет по этому поводу госпожа Акимова и господин Снегирь?
Павсесракий от слова гадить везде !другому не научен мамой с папой только гадить и срать.
Лживый царь,лживые бояре,прогнившее царство,Голосуем за Грудинина!Судя по тому,как всполошились СМИ со своими "фейками",бояре начинают нервничать.