Избирательный штаб Владимира Путина может отказаться от всех подписных листов, собранных в Бийске в поддержку его выдвижения. Это произойдет, если подтвердится факт подвоза к пунктам сбора подписей. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина в Алтайском крае, его доверенное лицо Владимир Климов.

О таком подвозе рассказано в новостном выпуске местной телекомпании "ТВ-КОМ". Там неназванная работница неназванного бийского предприятия перед телекамерой говорит следующее:

"Для нас организован транспорт, где каждый желающий сотрудник мог приехать и подписаться".

На видео также сообщается, что сбор подписей проходил всего четыре дня, участие в нем приняли "почти все работники городских предприятий и студенты средних и высших учебных заведений".

Штаб, по словам Владимира Климова, проводит тщательную проверку данной информации.

"Если кадры видеоматериалов найдут подтверждение, мы вынуждены будем отказаться от отправки в Москву подписных листов с данного конкретного сборного пункта", — уточнил он.

Этот пункт — ДК Бийского олеумного завода.

Свою проверку сейчас проводит и избирательная комиссия Алтайского края.

По словам Владимира Климова, сбор подписей идёт в соответствии с законодательством.

"Сообщений о нарушениях в наш адрес не поступало. Мы призываем всех сторонников кандидата к полному соблюдению избирательного законодательства и напоминаем, что решение о поддержке того или иного кандидата – это личное решение каждого гражданина", — заверил он.

В Алтайском крае ведется сбор подписей за самовыдвижение Владимира Путина и выдвижение от партии "Яблоко" Григория Явлинского. Первому надо собрать по стране 300 тысяч подписей, второму — 100 тысяч.