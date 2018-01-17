Фото: medrussia.org
Жительница Рубцовска, находясь в состоянии наркотического опьянения, выбросила из окна третьего этажа свою двухлетнюю дочь.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, чудовищный инцидент произошел в ночь на 17 января около 02:00.
"Женщина, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, выбросила свою двухлетнюю дочь из окна третьего этажа. Девочка упала на козырек подъезда, предварительно, не получив телесных повреждений", — уточняют в СКР.
В данный момент жизни девочки ничего не угрожает. В отношении же ее 26-летней родительницы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование находится на контроле руководства краевого СУСКа.
Комментарии
Кто увидел в 2.00 ночи?
бедный ребенок
Кто увидел в 2.00 ночи?
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Скорее всего услышали. Живой, 2-х летний ребёнок не будет тихо лежать на морозе после падения с 3.5 метров.
17.01.2018 13:29
- гость -
3й этаж это не 3,5 метра
Serg 1, стандартная высота этажа 2,5. От подоконника 3 этажа до потолка второго этажа 1 метр. От потолка второго этажа до козырька подъезда (между 1 и 2 этажом) 2,5 метра = 3.5 + толщина двух перекрытий.
вопрос снят. про козырек не заметил
я первая очевидица и мой парень и брат ,мы шли с кинотеатра и услышали крики когда подошли то увидели девушку с ребенком сидевших на окне затем мои ребята подбежали туда и мой парень залез на этот козырек и успел поймать ребенка затем мы отнесли его в ларек через дорогу и вызвали полицию и скорую и вообще дорогие журналисты вы там присутствовали ? что говорите якобы ребенок упал на карниз, так то его поймал мой парень!!!!!!! я ваши комментарии опровергаю!!!!
Анастасия, тогда становится понятно как так получилось, что девочка не получила телесных повреждений.
Анастасия, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: 8 (3852) 59-33-66 или по почте news@amic.ru
Я не могу написать на вашу почту, она не находится !!!
17.01.2018 14:19
ИА "Амител"
Мне кажется или Анастасия - это тролль?
Вам кажется !
Даже если и троль! Что... Жалко наградить грамотой ее парня... И показать по телевизору... Пусть люди Рубцовска посмотрят, что есть такие молодцы - это будет просто пропаганда хороших поступков!
А если действительно парень помог, то это же здорово... Молодец