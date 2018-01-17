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Жительница Рубцовска, находясь в состоянии наркотического опьянения, выбросила из окна третьего этажа свою двухлетнюю дочь.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, чудовищный инцидент произошел в ночь на 17 января около 02:00.

"Женщина, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, выбросила свою двухлетнюю дочь из окна третьего этажа. Девочка упала на козырек подъезда, предварительно, не получив телесных повреждений", — уточняют в СКР.

В данный момент жизни девочки ничего не угрожает. В отношении же ее 26-летней родительницы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование находится на контроле руководства краевого СУСКа.