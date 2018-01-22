Лимонад – это вкус детства, сладкий, вкусный, бодрящий. Мало кто и во взрослом возрасте остается равнодушным к этому напитку. Прохладный, утоляющий жажду, со множеством маленьких пузырьков… А сколько разнообразных вкусов сейчас представлено производителями! Всем знакома лимонадная классика – "Ситро", "Дюшес", Тархун", "Грушевый" – эту газировку, в частности, в нашем регионе выпускает компания "Волчихинские напитки". Они давно полюбились и взрослым, и детям, а теперь производитель представил новую линейку продукции – газированные напитки "Слагода" с добавлением натурального сока.

Сладкие напитки "Слагода" изготавливаются на основе минеральной воды "Касмалинская", которая, в свою очередь, добывается из подземных озёр Касмалинского бора, подпитываемых чистейшими водами ледников Горного Алтая – по составу и количеству полезных веществ ей нет аналогов во всем мире! Среди новинок представлено такое сочетание ягодных вкусов, как черная смородина и ежевика, черная смородина и малина, а также клюква, черника и брусника.

Многие уже имели возможность попробовать новый вкус лимонада от известного производителя. У бутылочек "Слагоды" яркая и красочная этикетка, которая выделяет напиток на витринах магазинов и привлекает внимание. Можно уже сейчас почти с полной уверенностью сказать, что эти вкусные напитки также станут одними из любимых как для взрослых, так и для детей, наряду с уже знакомыми всем "Ситро", "Грушевый" и прочими. Ведь "Слагода" состоит из ягод, пузырьков и дружбы, дарит заряд бодрости и отличного настроения!

"Слагоду" представляют такие игривые персонажи, как Брусничка и Черничек. "Волчихинские напитки" выступили инициаторами создания собственного мультсериала "Приключения Бруснички и Черничка". Планируется, что забавные и очень милые ягодки в каждой из серий будут давать практичные и полезные советы своим маленьким зрителям в различных жизненных ситуациях, которые встречаются на пути каждого ребенка. Сейчас уже готова первая серия, где Брусничка и Черничек рассказывают малышам о том, что всегда нужно одеваться по погоде, чтобы всегда оставаться здоровыми и полными сил. На этом интересные персонажи не прощаются со зрителями – ждите новых серий и пробуйте уже сейчас новую линейку лимонада — вкусные, натуральные и полезные "Волчихинские напитки".