Некоторые российские магазины и предприятия не принимают у граждан старые купюры, банковские карты и недавно вошедшие в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом пишет "Российская газета".

В связи с данной проблемой Роспотребнадзор намерен открыть горячую линию и разъяснить, какие есть права у продавцов и покупателей, а также напомнить о возможных мерах наказания при отказе принимать легальные средства оплаты.

Так, если в магазине отказываются принимать новые банкноты достоинством 200 и/или 2000 рублей, то это действие должно рассматриваться как противоправное, ущемляющее права потребителей и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи (договора оказания услуг). Штраф за это административное нарушение для юридических лиц может составить до 50 тысяч рублей.

Работа горячей линии продлится с 18 по 25 января.