Некоторые российские магазины и предприятия не принимают у граждан старые купюры, банковские карты и недавно вошедшие в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом пишет "Российская газета".
В связи с данной проблемой Роспотребнадзор намерен открыть горячую линию и разъяснить, какие есть права у продавцов и покупателей, а также напомнить о возможных мерах наказания при отказе принимать легальные средства оплаты.
Так, если в магазине отказываются принимать новые банкноты достоинством 200 и/или 2000 рублей, то это действие должно рассматриваться как противоправное, ущемляющее права потребителей и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи (договора оказания услуг). Штраф за это административное нарушение для юридических лиц может составить до 50 тысяч рублей.
Работа горячей линии продлится с 18 по 25 января.
Комментарии
Что за бредятина,амик????
а вот и не бредятина. лично вчера пытался ей расчитаться. не вышло. продавец извинилась, но просто выяснилось, что впервые видет такие деньги и просто опасается...
не стал скандалить, а просто сбегал в банкомат и снял необходимое количество денег уже "привычными" купюрами для продавца)))
Дык, скоро и старые купюры принимать откажутся, цены в УЕ сделают
зачем в УЕ? рубль растет... )
17.01.2018 16:59
- гость -
А по карте не судьба рассчитаться?
Надо было сохранить старый стиль банкнот, а не гнаться за евродизайном в "патриотичном" стиле
чел 17-14 реально думает, что продавцы не приняли банкноты из за того, что на них изображен Русский город Севастополь (а типа 2000-ю примем- ага) !!! умора! )))))
17.01.2018 17:42
Элвис
Ну идиот, что с него взять?
ну ладно хоть пока за рубли морду не бьют и то хорошо