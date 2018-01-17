Мужчину, пострадавшего в результате аварии на ТЭЦ в Яровом, доставили санавиацией в Барнаул в Краевую клиническую больницу. Об этом сообщает "Катунь 24".

Отметим, что мужчина получил ожоги более 80% тела. Медицинскую эвакуацию провела реанимационная бригада отделения экстренной консультативной медицинской помощи Краевого центра медицины катастроф.

Сейчас 33-летний пациент получает необходимое лечение.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 15 января. Из-за порыва трубы на ТЭЦ в Яровом получили ожоги двое рабочих. Одному из них оказали помощь на месте, а другой был госпитализирован.