Мужчину, пострадавшего в результате аварии на ТЭЦ в Яровом, доставили санавиацией в Барнаул в Краевую клиническую больницу. Об этом сообщает "Катунь 24".
Отметим, что мужчина получил ожоги более 80% тела. Медицинскую эвакуацию провела реанимационная бригада отделения экстренной консультативной медицинской помощи Краевого центра медицины катастроф.
Сейчас 33-летний пациент получает необходимое лечение.
Напомним, ЧП произошло в ночь на 15 января. Из-за порыва трубы на ТЭЦ в Яровом получили ожоги двое рабочих. Одному из них оказали помощь на месте, а другой был госпитализирован.
Комментарии
А что у нас уже с Ярового до Барнаула на машине не доехать?
трассы перекрыты были.
А как вы себе представляете человека с ожогами вести на машине?
17.01.2018 13:59
- гость -
А ведь действительно иногда лучше промолчать.
Господа, сразу видно что вы на ми-8 не летали. Там вибрация сильная, постоянная, вперёд-назад он постоянно наклоняется, как лодка по волнам, а перед посадкой он часто скакать начинает, не хуже уазика.
но разница во времени транспортировки много значит.Вопрос жизни и смерти.
Ируся, я не врач, но считаю, что если 15-го решения о срочной транспортировки принято не было, то 17-го такое решение может лишь говорить о тормознутости служб, или о непрофессионализме врачей.
а где сказано,что его транспортировали 17 января?
17 января 2018 г., 13:50, ИА "Амител"
Вы вчера эту новость видели?
у моих близких родственниках взорвался газ в ноябре, двоих с ожогами около 40% отвезли сразу в Барнаул, а двоих тяжелых оставили умирать до утра, выжили, одну из них ожог 78% на машине повезли, а мальчишку вертолетом вечером через сутки, так что как то так
ерню пишут всякую.некоторые.
санавиация есть не слышали? и решение принимают о транспортировке пострадавшего явно люди более компетентные.