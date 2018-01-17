Сбербанк пытается обанкротить известного барнаульского бизнесмена, бывшего руководителя строительной компании "Горизонт" Сергея Мудрика. Сумма претензий финансовой организации к предпринимателю в документах пока не называется.

С заявлением в краевой арбитраж признать финансово несостоятельным предпринимателя Мудрика Сбербанк обратился в конце декабря 2017 года. Тем не менее до сих пор документы не приняты к производству. Арбитраж пояснил, что ему требуются копии решения Алтайского Третейского суда от 2009 года и определения Центрального районного суда от 2011 года, а также кредитного договора и договора поручительства. Кроме того, заявление не принято к производству, поскольку банк не предоставил квитанцию об оплате госпошлины.

Пока заявление Сбербанка оставлено без движения до 2 февраля. За это время истец должен исправить все недочеты, на которые указал суд.

Напомним, Сергей Мудрик в прошлом был гендиректором СК "Горизонт", которая входила в строительный холдинг ПИК. Также бизнесмен имел долю еще в десятке фирм региона. В настоящее время, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", Сергей Мудрик не является владельцем ни одной из компаний.

В 2010 году алтайский арбитраж признал "Горизонт" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В ходе банкротства стройкомпания была ликвидирована. ПИК контролировала еще одно крупное предприятие в строительном секторе региона — ОАО "Комбинат железобетонных изделий № 1". Последнее также обанкрочено.

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Сергея Мудрика также считают одним из руководителей действующей ныне строительной компании "Сибирия". Так, в прошлом году на сайте администрации Барнаула было опубликовано сообщение о строительстве новой набережной Оби, где г-н Мудрик был назван руководителем "Сибирии".

Ранее несколько представителей семейства Мудриков уже прошли через процедуру банкротства физлиц. Долги некоторых из них превышали 1 млрд рублей.