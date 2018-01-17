Сбербанк пытается обанкротить известного барнаульского бизнесмена, бывшего руководителя строительной компании "Горизонт" Сергея Мудрика. Сумма претензий финансовой организации к предпринимателю в документах пока не называется.
С заявлением в краевой арбитраж признать финансово несостоятельным предпринимателя Мудрика Сбербанк обратился в конце декабря 2017 года. Тем не менее до сих пор документы не приняты к производству. Арбитраж пояснил, что ему требуются копии решения Алтайского Третейского суда от 2009 года и определения Центрального районного суда от 2011 года, а также кредитного договора и договора поручительства. Кроме того, заявление не принято к производству, поскольку банк не предоставил квитанцию об оплате госпошлины.
Пока заявление Сбербанка оставлено без движения до 2 февраля. За это время истец должен исправить все недочеты, на которые указал суд.
Напомним, Сергей Мудрик в прошлом был гендиректором СК "Горизонт", которая входила в строительный холдинг ПИК. Также бизнесмен имел долю еще в десятке фирм региона. В настоящее время, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", Сергей Мудрик не является владельцем ни одной из компаний.
В 2010 году алтайский арбитраж признал "Горизонт" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В ходе банкротства стройкомпания была ликвидирована. ПИК контролировала еще одно крупное предприятие в строительном секторе региона — ОАО "Комбинат железобетонных изделий № 1". Последнее также обанкрочено.
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Сергея Мудрика также считают одним из руководителей действующей ныне строительной компании "Сибирия". Так, в прошлом году на сайте администрации Барнаула было опубликовано сообщение о строительстве новой набережной Оби, где г-н Мудрик был назван руководителем "Сибирии".
Ранее несколько представителей семейства Мудриков уже прошли через процедуру банкротства физлиц. Долги некоторых из них превышали 1 млрд рублей.
Комментарии
кинули кучу народа и живут припеваючи, таких людей надо ставить на пожизненный контроль что бы за каждую потраченную копейку отчитывались откуда взяли, а то припрятали миллионы
вот и корим этих муд..ков!
Пускай Речной вокзал за долги отдадут.
Еще один хитровыделанный)))
1. Становишься директором предприятия
2. Берешь кредит на миллиард, под строительство чего-либо, желательно по просьбе администрации края
3. Покупаешь на эти деньги вертолеты, яхты, виллы и записываешь их на третьих лиц
4. Говоришь, что ты банкрот.
Profit.
Гость опередил немного. Тоже хотел написать. Ладно банкротство юр.лиц, но вот физ.лиц... сомнительная норма. явно пролобировано потенциальными кидальщиками. Вот и схема налицо.
что зря бывший глава сбера (Песоцкий) давал кредит Мудрику 2 миллиарда.!ему потом в доме Горизонта квартиры предостовлялись(и не только ему) и он уже лет как 8 живет в тепле на Тае.
Сейчас в любом банке боле-менее серьезный кредит под поручение участников/акционеров компании, оценка залога в два-три раза меньше рыночной цены. Потом деньги сгорают на счете в Зернобанке/любом другом, зависает расчет партнера/бюджета, арест счета ЦБ по ФЗ.115, отказ в пролонгации кредита арест залогового имущества - продажа неизвестно на каком аукционе за копейки и, приставы у тебя дома. тчк. Вариантов много, когда добросовестный фермер/бизнесмен попадает в капкан. Речь необязательно про Мудриков.
О, Сбер про Песоцкого вброс сделал. Сами же и прокололись. Он уже 8 лет как история, а кто тогда эти восемь лет банкрота подпитывал?
Бизнес по-русски)))))
красавЕц)
ладно Мудрик, его схема понятна. завалили Горизонт, стали строить Сибирией. поставили зиц-председателей, учредитель и директор формально другие, а истинный бенефициар нам всем понятен. его трудно винить в жажде бабла. всем его хочется.
у меня гораздо больше вопросов к руководству банковских структур, что его кредитовали: вы так и позволите лошить себя своим манагерам регионального уровня? вас же элементарно кинули. или региональные манагеры засылали долю в корпоративный центр?)
На алтапрессе все комментарии трут про участие сбера в истории. Наверно из банка попросили.
у слова прохиндей в русском языке есть синоним -Мудрик
СКОРО ОТКРЫВАЮ СТРОИТЕЛЬСТВО В СОЧИ !!!
Еврейская бабушка поспорила с внуком Сёмой, что он не съест 25 пельменей. Поспорила на то, что он уберёт в квартире… И вот Сёма доедает 24-й пельмень, а 25-го то и нет… Это всё, что надо знать о составлении договоров.
Воры и взяточники у власти, воры и взяточники в банках, воры и взяточники в полиции, в больницах, прокуратуре, судах, администрациях,в любом кабинете, любой компании, так может надо отнять и поделить, раз нельзя вернуть в бюджет и наказать? Всё сильнее желание взять в руки что-нибудь такое...С пульками.
Зато у сына Мудрика мощный спортивный Порше, на котором он выигрывает заезды.
Банкроты они такие...
В 2015 году на сайте судебных приставов было видно, что 6 (шесть) различных Мудриков банкротились.
Обьясните, КАК при всем этом Мудрик строит нагорный парк и другие объекты по гос контрактам???
Мда...6 членов семьи банкроты..нормально.. "что за семейка у вас мерзопакостная?" (с) ...
захапал себе все, что можно было. где-то прячет нечестно нажитое, надо поискать хорошенько. найдётся много чего интересного, просто уверен в этом . и родственничков проверить заодно.