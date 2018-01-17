Фото: altai-republic.ru
Места для крещенских купаний определены в Республике Алтай — обеспечивать безопасность здесь будут полицейские, спасатели и медики.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на специально оборудованных площадках будет организовано дежурство с 23:00 18 января и до 21:00 19 января.
Санкционированные места для крещенских купаний в Горном Алтае:
- Горно-Алтайск — район Пионерского острова, мост через реку Майму и "Автодор", мост через реку Майму, улица Зеленая;
- Онгудайский район — село Онгудай, река Урсул;
- Усть-Канский район — село Усть-Кан, река Чарыш; село Каргон, река Чарыш;
- Усть-Коксинский район — село Амур, река Кокса; село Огневка, протока реки Катунь; село Верх-Уймон, протока реки Катунь;
- Турочакский район — село Турочак, река Бия, Камень Любви; село Артыбаш, озело Телецкое, улица Телецкая, 28, район церкви.
- Улаганский район — село Улаган, село Чибиля, река Башкаус; село Балыктуюль, река Балыктуюлька; село Балыкча, река Чулышман; село Чибит, река Чибитка.
- Шебалинский район — село Шебалино, река Сема; село Черга, река Сема; село Ильинка, река Песчаная.
- Чемальский район — село Узнезя, в районе Голубых озер, река Катунь.
- Чойский район — село Чоя, река Иша; село Ынырга, река Сарыкокша; село Ускуч, река Ускуч.
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