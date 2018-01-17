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Места для крещенских купаний определены в Республике Алтай — обеспечивать безопасность здесь будут полицейские, спасатели и медики.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на специально оборудованных площадках будет организовано дежурство с 23:00 18 января и до 21:00 19 января.

Санкционированные места для крещенских купаний в Горном Алтае: