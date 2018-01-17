Психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московскина рассказала корреспонденту РИА "Новости", что недостаток солнечного света зимой приводит к нарушению биоритмов у человека. А это, в свою очередь, может привести к значительной сонливости, ухудшению настроения и возникновению неврозов. Чтобы справиться с этими симптомами, нужно больше времени проводить на свежем воздухе, принимать витамины и включать яркий свет в помещении.

Специалисты говорят, что самыми депрессивными месяцами в России являются ноябрь и декабрь. В эти месяцы преобладает область низкого давления и циклоны. Кроме того, депрессии способствуют низкие облака на высоте 300 метров.

"Яркий свет, солярий, если это позволяет здоровье… В том числе хорошо имитируют солнечный свет лампы теплого освещения… Больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если на улице пасмурно… Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие… Конечно, если эти рекомендации не получается выполнить, можно начать и прием витаминов", — порекомендовала Московскина.