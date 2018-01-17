​"Яндекс" запускает сервис для поиска попутчиков, который так и будет называться – "Яндекс.Попутка". Об этом пишет РБК.

Благодаря новому сервису водитель сможет найти для себя людей, которых нужно подвезти, а пассажиры — машину, которая их доставит в нужное место.

Пока сервис будет запущен только в двух российских регионах — Ростовской области и Красноярском крае. Если услуга будет востребована, позже "Попутчик" появится и в других городах.

Водители уже могут зарегистрироваться в "Яндекс. Навигаторе" под Android, приложение для пассажиров появится на Android и iOs в ближайшие недели.