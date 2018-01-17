Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. Об этом пишет РБК.

Во время встречи казахстанский лидер заявил, что проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. Также он выразил обеспокоенность отношениями между Америкой и Россией.

Назарбаев поблагодарил Трампа за гостеприимство и пригласил в Казахстан. Кроме того, во время визита казахстанского лидера были подписаны соглашения с американскими компаниями на $2,5 млрд. Речь идет в том числе о сотрудничестве между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и Air Astana, железнодорожной корпорацией "КазТемирЖолы", SCAT Airlines и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына".