Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. Об этом пишет РБК.
Во время встречи казахстанский лидер заявил, что проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. Также он выразил обеспокоенность отношениями между Америкой и Россией.
Назарбаев поблагодарил Трампа за гостеприимство и пригласил в Казахстан. Кроме того, во время визита казахстанского лидера были подписаны соглашения с американскими компаниями на $2,5 млрд. Речь идет в том числе о сотрудничестве между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и Air Astana, железнодорожной корпорацией "КазТемирЖолы", SCAT Airlines и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына".
Комментарии
Во время встречи казахстанский лидер заявил, что проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия.
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во бред, проблему Кореи могут решить только КНДР и Республика Корея, а вот подсказчики...ну вы всЁ знаете про подсказчиков
Назарбаев пригласил Трампа в соседний с Алтайским краем Казахстан
Вообще было бы странно если б куда-нибудь в другое место пригласил
Нам еще рядом с Алтайским краем американских баз не хватало!
У всех крупных городов Казахстана были русские названия. Казахи были, наверно, машиностроителями и металлургами.
Это почти 20 млрд$
Назарбаев пригласил Трампа в соседний с Алтайским краем Казахстан.
Ну да, чё, Казахстан только и знают в мире по тому, что он сосед Алтайского края!
цитата из сабжа: были подписаны соглашения с американскими компаниями на $2,5 млрд.
Кандидат 17.01.2018 16:00 Это почти 20 млрд$
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у Кандидата голова долит?
А нашего самовыдвиженца на расстоянии держат))))
17.01.2018 16:44
- гость -
а чё тебе смешно?
ты типа шутку юмора озвучил?
Эклер,с тобой вести диалоги- себя не ценить....
хорошо, что уточнили. а то иногда непонятно, какой из Казахстанов имеется в виду
Может и к Нам в туркластер залетит с лестницы сосклизнуть!
7.01.2018 15:44
- гость -
Назарбаев пригласил Трампа в соседний с Алтайским краем Казахстан
Вообще было бы странно если б куда-нибудь в другое место пригласил.
По мнению журналистов Амика - есть еще один Казахстан у Назарбаева, рядом с АК. Судя по ЗАГОЛОВКУ статьи.