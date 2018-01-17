Фото: altai-republic.ru
Воинское кладбище эпохи Великого переселения народов обнаружили в Горном Алтае археологи.
Как сообщается на сайте Алтайского государственного университета, некрополь был найден еще в 2017 году.
"В прошлом году в тридцати километрах от базы "Чемал", за селом Еланда, мы обнаружили локальный некрополь, относящийся к интересующему нас периоду – эпохе Великого переселения народов. Это небольшое воинское кладбище на территории археологического памятника Чобурак-I, к исследованию которого мы только приступили", — рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Николай Серегин.
По словам ученого, данная находка представляет собой важный материал для реконструкции процесса взаимодействия населения этой территории на рубеже эпох.
"Это приблизительно III–V века нашей эры – рубеж между древностью и средневековьем. Захоронение относится к булан-кобинской культуре, Верх-Уймонскому ее этапу. Кстати, это абсолютно не потревоженный комплекс, что дает нам возможность для наиболее качественных реконструкций с помощью естественно-научных методов", — добавил Николай Серегин.
Следует также отметить, что в рамках президентского гранта проект ученого АлтГУ "Алтай в эпоху Великого переселения народов и раннем средневековье: комплексное историко-археологическое исследование" будет получать ежегодное финансирование в размере 600 тысяч рублей.
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