В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Рубцовске женщина под воздействием наркотических средств ночью сбросила свою малолетнюю дочь, а затем спрыгнула сама с третьего этажа дома по проспекту Ленина, 33 на козырек СА "Согласие".

Как рассказали очевидцы, проходя мимо дома, они увидели девушку, сидящую на подоконнике раскрытого окна с ребенком на руках. Сначала она сбросила ребенка, а затем прыгнула сама. Ребенка успели поймать, вызвали наряд полиции и скорую, которая увезла девочку.

Полиция и очевидцы снимали "даму" с козырька. По словам очевидцев, дома в этот момент был сожитель горожанки и еще двое детей. Также отмечается, что при падении женщина сломала ногу и вела себя агрессивно, резала руки, ноги, пыталась в живот воткнуть несколько раз нож. Видно было, что находилась под воздействием наркотиков, изо рта у нее шла пена.

Напомним, в настоящее время в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетней.

Расследование находится на контроле руководства регионального СУСКа.