В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Рубцовске женщина под воздействием наркотических средств ночью сбросила свою малолетнюю дочь, а затем спрыгнула сама с третьего этажа дома по проспекту Ленина, 33 на козырек СА "Согласие".
Как рассказали очевидцы, проходя мимо дома, они увидели девушку, сидящую на подоконнике раскрытого окна с ребенком на руках. Сначала она сбросила ребенка, а затем прыгнула сама. Ребенка успели поймать, вызвали наряд полиции и скорую, которая увезла девочку.
Полиция и очевидцы снимали "даму" с козырька. По словам очевидцев, дома в этот момент был сожитель горожанки и еще двое детей. Также отмечается, что при падении женщина сломала ногу и вела себя агрессивно, резала руки, ноги, пыталась в живот воткнуть несколько раз нож. Видно было, что находилась под воздействием наркотиков, изо рта у нее шла пена.
Напомним, в настоящее время в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетней.
Расследование находится на контроле руководства регионального СУСКа.
Комментарии
Одна из потенциальных избирательниц самовыдвиженца(((
мдээ...
Реклама Страховой группы Согласие?
отличная получилась:
"Она падает из окна и ничего не боится, потому что Согласие всегда рядом!!!"
Блин, зачем такая музыка в этом видео?
Пристрелили бы на месте да и все, таких не жалко, а теперь, лет 10 кормить ее и одевать придется на деньги налогоплательщиков
Заводить детей в таких умирающих населённых пунктах, как Рубцовск, вообще глупость.
17.01.2018 15:17
Vanadiy2014
А что в Рубцовске не люди живут???? У меня 30 однокурсников в Рубцовске осталось. Все работают, семьи завели. Из окон не прыгают!!!
Читаю ваши опусы время от времени. Возникают сомнения в вашей адекватности
17.01.2018 15:22
- гость -
И чем будут заниматься дети однокурсников, когда вырастут? Куда им дорога? Вот то-то и оно.
17.01.2018 15:26
Vanadiy2014
поверьте, не пропадут
17.01.2018 15:17
Vanadiy2014
а по вашему, детей заводить должны только жители москвы и питера?
"Пересолилась" кукушка.
17.01.2018 14:44
- гость -
нет, это скорее электорат Ололёши Обнального.
вспомните, душегуб Лёва Б., явившийся в пермскую школу резать четвероклассников, являлся яростным сторонником Ололёши. при этом, он являлся также и наркоманом, и психически нездоровым.
17.01.2018 15:17
Vanadiy2014
да, Рубец не самое приятное место на земле.
да, там полно урок и вообще быдла.
но называть его умирающим, и не советовать людям, живущим там, рожать детей, это более чем неадекватно.
Смотрю видео и удивляюсь. Какие-то люди пытаются помочь, а полицаи наблюдают за этим процессом. Позор!
14-44Одна из потенциальных избирательниц самовыдвиженца(((
скорее из не допущенных к выборам уголовникам и подлецам типа ололоши.
17.01.2018 15:36
- гость -
Нет. Но точно заводить детей в н/пункте без перспектив совершенно безответственно. Типа посёлки для строительства БАМа, покинутые военные городки и т.п. Кто такой наивный, что ещё верит в то, что у Рубцовска есть будущее?
Видео полный , у меня домофон лучше снимает! И надо же было оператору в самый интересный момент ее выталкивания камеру опустить( чудила
17.01.2018 15:43
Vanadiy2014
То есть, судя по вашим предыдущим разглагольствованиям о том, что государство должно решить, кому можно иметь детей, а кому нет, в Рубцовске деторождение должно быть под запретом?
Ну вы тогда уж список напишите , в каких населенных пунктах СЛЕДУЕТ заводить детей, а в каких - нет. Возьмите на себя роль Бога и выступите с инициативой принудительной стерилизации ВСЕХ жителей городов и деревень, которые ВЫ по какой-то причине признали бесперспективными
17.01.2018 15:58
- гость -
В первую очередь государство не должно держать в искусственной коме такие города. Рубцовск полный банкрот и там теплится жизнь только из-за госфинансирования убытков. Убрать этот фактор и тогда будет видно кто чего стоит. Тогда кто соответствует критериям, пусть рожает на здоровье. Только таких не будет, ибо это детройт.
17.01.2018 16:05
Vanadiy2014
взорвать вместе с людьми?
17.01.2018 16:05
Vanadiy2014
Угу. А до тех пор? Запрет? А еще запретим там жить, ага. Все равно же ничего хорошего не будет. Да и вообще в принципе, наш регион дотационный. Значит, всем не сметь рожать.
17.01.2018 16:12
- гость -
Что значит "до тех пор"? Подход должен быть комплексным. Это же система госуправления - нельзя принимать меры выборочно. Всё равно, что в лечении прописать принимать антибиотики и при этом не предписать запрет на алкоголь. Банкротный населённый пункт - нечего в него вкачивать деньги поколениями, и нечего там заводить семьи. Это плохо кончается, не стану приводить примеры, на фоне которых даже Рубцовск - рай на земле. Какой там сложился менталитет, какая криминальная ситуация, как дела с работой.
Ванадий имеет ввиду, не рожать много. Действительно, куда?! А потом начинается соберем детей в школу. Обратите внимание, в квартире остались еще дети...
17.01.2018 15:41
Геноцид Эклеров
Что за чушь вы несете????
17.01.2018 16:16
Vanadiy2014
Смешались в кучу... Детей заводят люди.( "Нечего заводить семьи" - это значит, помимо прочего, что все должны уехать. Потому как человеку свойственно жить не в одиночку. Обычно, по крайней мере.) Вкачивать деньги - это к государству. Так что либо государство запретит заводить семьи и детей, либо комплексного подхода не выйдет, увы.
17.01.2018 16:20
- гость -
Ванилий имеет в виду нечто другое. Он тут как-то не так давно предлагал контроль за деторождением возложить на государство - чтобы оно решало, достоин ты иметь детей, или так, погулять вышел.
17.01.2018 16:24
- гость -
Государство не должно запрещать вступать в брак, заводить детей. Но оно должно это регулировать. Что б не было таких новостей, комменты к которым мы сейчас пишем. Достойный человек - в моральном, материальном плане, молод, здоров сам и ведёт здоровый образ жизни - ок, держи разрешение на брак. А если ты такой, как та дамочка, что рожает детей и раскидывает с окон - то фик тебе, а не разрешение.
17.01.2018 16:23
- гость -
уточните, что именно вы называете чушью: про Рубцовск или про Ололёшу?
подозреваю, что не про Рубцовск)
так это медицинский факт, что один из пермских душегубов - электорат Анального. в Сети есть перпосты с его стены в ВК.
если можете - опровергните меня)
17.01.2018 16:28
Vanadiy2014
ну, это голимый нацизм.
я бы вас понял, если бы вместо права на рождение вы рассказывали бы например о праве владения оружием. тут ваши цензы вполне логичны.
но про детей - это невменоз уже.
17.01.2018 16:28
Vanadiy2014
"фик тебе, а не разрешение" - это не запрет?
Геноцид Эклеров, а в чём нацизм? Я что, предлагаю по национальному признаку кого-то лишать право на брак? Или по расовому, политическому, религиозному? Если человек алкаш, то что плохого в том, что б ограничить его деторождение? Пусть алкаши, рожают одного за другим и кидают с окон. Это значит гуманно. А ограничить таких демографических героев и героинь - это фу, нацизм, гитлер.
17.01.2018 16:35
Vanadiy2014
Нет, вы предлагаете ввести имущественный ценз)))
17.01.2018 16:30
- гость -
Нет, это не запрет, это регулирование. Как с ездой на автомобиле. Никто не запрещает водить авто. Но будь любезен - пройди медкомиссию, отучись в автошколе, получи права. Это всего лишь вождение дранулета и такие требования. А почему к в несравнимо более ответственному делу, как рождение детей, допускаются все подряд? С тем же успехом можно разрешить водить машины каждому, без ограничений, без прав и медкомиссий. Чем это пахнет?
17.01.2018 16:38
- гость -
Ну если запрет на рождение детей алкашам и всякого рода люмпенам - это ввод имущественного ценза, то называйте как угодно.
17.01.2018 16:35
Vanadiy2014
И стерилизация душевнобольных... А что, им же тоже не надо бы рожать. Правда?
17.01.2018 16:35
Vanadiy2014
Ванадий, вы кто такой, чтобы решать за других людей.
даже если у них есть проблема с наркотиками или алкоголем, это не лишает их прав человека.
просто один пример: Курт Кобейн был наркоманом, он самовыпилился, как всем известно. но никому в голову не пришло запрещать ему зачинать свою дочь. она выросла, стала художником, лицо бренда Марк Джейкобс. не наркоманка.
17.01.2018 16:41
- гость -
Если человек душевнобольной, государство не должно давать ему разрешение на вступление в брак и рождение ребёнка. Если он рожает ребёнка вне брака, то тогда нарушителя следует стерилизовать во избежание рецидива.
17.01.2018 16:39
Vanadiy2014
Ну ежели вы не видите разницы между обладанием оружием, вождением авто и сферой человеческих отношений - тут медицина бессильна.
17.01.2018 16:43
Геноцид Эклеров
Интересно, лицами каких брендов станут дети той рубцовчанки?
а если человек вел здоровый образ жизни. получил разрешение и забухал. прям запоями. а ребенок уже рожден. тогда человека выдавшего разрешение расстрелять.раз не углядел склонности
17.01.2018 16:47
- гость -
Разница предельно очевидна. Автомобиль водят, из пистолета стреляют, в отношениях взаимодействуют.
17.01.2018 16:48
- гость -
Проще завалить одного идиота, ратующего за это.
17.01.2018 16:43
Vanadiy2014
Собсно на этом можно заканчивать. Принудительная стерилизация, евгеника, суды, принимающие решения о стерилизации - Третий Рейх в полный рост. Ничто не ново под луной.
а если человек вел здоровый образ жизни. получил разрешение и забухал. прям запоями. а ребенок уже рожден. тогда человека выдавшего разрешение расстрелять.раз не углядел склонности
17.01.2018 16:48
- гость -
Крайне глупая и недальновидная идея.
17.01.2018 16:48
Vanadiy2014
предсказуемо съехал)
я могу с миллион прмеров накидать, когда какой-нибудь паренек, родившийся на окраине Витебска, в итоге стал художником, чьи картины стали приобретать по 15 млн долларов)
по вашей логике клеймо наркомана или алкоголика - это шлагбаум на пути рождения детей)
а Ванадий не вывозит.
не интересен.
адьос...
Геноцид, кто куда съехал? Обычный сарказм. Есть статистика, она неумолима. А вот уравнивать алкашей и живущих на окраине Витебска это как раз демагогия.
17.01.2018 16:51
Геноцид Эклеров
А представляете, даже ВИЧ-инфицированные матери рожают здоровых детей. А по идее, их сразу стерилизовать, по Ванадию это ж явный дефект.
17.01.2018 16:53
Vanadiy2014
Не вы ли уравняли с алкашами весь Рубцовск?
17.01.2018 16:56
- гость -
Нет. Попытки что-то мне приписать выглядят глупо, как и попытки родить ассоциации с третьим рейхом. Как-то наивно.
ДПСник стоит, смотрит, отворачивается, как будто ничего не происходит. Как так?
17.01.2018 16:57
Vanadiy2014
Какая уж там ассоциация. Прямая параллель. У принудительной стерилизации есть своя, очень нехорошая история. Почитайте, просветитесь. Думаю, правда, что не поможет, но чем черт не шутит.
17.01.2018 17:09
- гость -
Тогда уж вы почитайте о семейной политике в Сингапуре, и начинайте называть эту страну третьим рейхом, побольше про гитлера и нацистов. Больше ассоциаций, больше эмоций! Раз уж нет аргументов.
17.01.2018 16:58
- гость -
Потому что он ДПСник и обязанности у него немного другие. Тут уже ничего нельзя было поделать, только если автовышку подогнать и снять синявку...
17.01.2018 17:12
Vanadiy2014
Это не эмоция. Это факты. Более того, вы, батенька, начали (не сегодня) с предложения не платить пособия тем, кто родил без разрешения. Потом появилась принудительная стерилизация - для душевнобольных (для начала). Кто будет следующим? Просто больные? Они ж тоже могут родить без разрешения. И да, я не считаю, что евгеника - это хорошо. И Сингапур в этом плане для меня не образец.
17.01.2018 17:39
- гость -
Апеллировать к ассоциациям, тем более ложным "ололо нацисты гитлер третий рейх" - это попытка выехать на эмоциях. Кто будет следующим? Просто больные? Из той же оперы. "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". Что это за разговоры такие, зачем хвататься за спасительные соломинки?
Я считаю, что лучше стерилизованный люмпен и не рождённые им дети. Чем не стерилизованный люмпен, который является машиной по рождению детей, кого убъёт, кого в детдом. Кто за второй вариант, лишь бы не "ах ох гитлер", того гуманистом никак не назвать.
а я поддерживаю Ванадия.конечно грубо.Утрированно но так будет лучше.а лицо компании или художник это единичные случаи исключения
Так то ванадий - фашист. Прям классический.И судя по его же логике ванадия обществу надо в печи сжечь. И его потомство-если есть. Кстати, ванадий, растолкуй нам: кто такой люмпен. Только не съезжай: погугули, почитай, некогда.... Покажи интеллектуальную мощь!
Кот, может хватит этого примитива? Фашисты, третий рейх, сжигать в печах.. Навешивать ярлыки и взывать к эмоциям через ассоциации много ума не надо. Люмпены, грубо говоря, это социальное дно. А последнее я уж разжёвывать не стану.
Ванадий, что и требовалось доказать. Одни лозунги у тебя. Ты-социальная вершина что-ли?! Дно - это не люмпены. Дно - это то, что у тебя между ушей. Где у людей мозг.
Ванадий, что и требовалось доказать. Одни лозунги у тебя. Ты-социальная вершина что-ли?! Дно - это не люмпены. Дно - это то, что у тебя между ушей. Где у людей мозг.
Кот, ты только не волнуйся. А то аж два раза написал какую-то чепуху с претензией на колкость.