Среда, 17 Январь, 21:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,17
618797
-9°
Обь
335см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

Опубликовано видео с рубцовчанкой, выбросившей двухлетнюю дочь в окно

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Очевидцы чудовищного ЧП засняли инцидент на видео

Фото: скрин видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Рубцовске женщина под воздействием наркотических средств ночью сбросила свою малолетнюю дочь, а затем спрыгнула сама с третьего этажа дома по проспекту Ленина, 33 на козырек СА "Согласие".

Как рассказали очевидцы, проходя мимо дома, они увидели девушку, сидящую на подоконнике раскрытого окна с ребенком на руках. Сначала она сбросила ребенка, а затем прыгнула сама. Ребенка успели поймать, вызвали наряд полиции и скорую, которая увезла девочку.

Полиция и очевидцы снимали "даму" с козырька. По словам очевидцев, дома в этот момент был сожитель горожанки и еще двое детей. Также отмечается, что при падении женщина сломала ногу и вела себя агрессивно, резала руки, ноги, пыталась в живот воткнуть несколько раз нож. Видно было, что находилась под воздействием наркотиков, изо рта у нее шла пена.

Напомним, в настоящее время в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетней.

Расследование находится на контроле руководства регионального СУСКа.

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

17.01.2018 14:44
- гость -

Одна из потенциальных избирательниц самовыдвиженца(((

0  0
17.01.2018 14:48
- гость -

мдээ...

0  0
17.01.2018 14:54
- гость -

Реклама Страховой группы Согласие?
отличная получилась:
"Она падает из окна и ничего не боится, потому что Согласие всегда рядом!!!"

0  0
17.01.2018 14:55
- гость -

Блин, зачем такая музыка в этом видео?

0  0
17.01.2018 15:07
- гость -

Пристрелили бы на месте да и все, таких не жалко, а теперь, лет 10 кормить ее и одевать придется на деньги налогоплательщиков

0  0
17.01.2018 15:17
Vanadiy2014

Заводить детей в таких умирающих населённых пунктах, как Рубцовск, вообще глупость.

0  0
17.01.2018 15:22
- гость -

17.01.2018 15:17
Vanadiy2014
А что в Рубцовске не люди живут???? У меня 30 однокурсников в Рубцовске осталось. Все работают, семьи завели. Из окон не прыгают!!!
Читаю ваши опусы время от времени. Возникают сомнения в вашей адекватности

1  0
17.01.2018 15:26
Vanadiy2014

17.01.2018 15:22
- гость -

И чем будут заниматься дети однокурсников, когда вырастут? Куда им дорога? Вот то-то и оно.

0  0
17.01.2018 15:36
- гость -

17.01.2018 15:26
Vanadiy2014
поверьте, не пропадут

0  0
17.01.2018 15:36
- гость -

17.01.2018 15:17
Vanadiy2014
а по вашему, детей заводить должны только жители москвы и питера?

1  0
17.01.2018 15:38
- гость -

"Пересолилась" кукушка.

0  0
17.01.2018 15:41
Геноцид Эклеров

17.01.2018 14:44
- гость -
нет, это скорее электорат Ололёши Обнального.
вспомните, душегуб Лёва Б., явившийся в пермскую школу резать четвероклассников, являлся яростным сторонником Ололёши. при этом, он являлся также и наркоманом, и психически нездоровым.

17.01.2018 15:17
Vanadiy2014
да, Рубец не самое приятное место на земле.
да, там полно урок и вообще быдла.
но называть его умирающим, и не советовать людям, живущим там, рожать детей, это более чем неадекватно.

0  0
17.01.2018 15:42
- гость -

Смотрю видео и удивляюсь. Какие-то люди пытаются помочь, а полицаи наблюдают за этим процессом. Позор!

0  0
17.01.2018 15:42
- гость -

14-44Одна из потенциальных избирательниц самовыдвиженца(((

скорее из не допущенных к выборам уголовникам и подлецам типа ололоши.

0  0
17.01.2018 15:43
Vanadiy2014

17.01.2018 15:36
- гость -

Нет. Но точно заводить детей в н/пункте без перспектив совершенно безответственно. Типа посёлки для строительства БАМа, покинутые военные городки и т.п. Кто такой наивный, что ещё верит в то, что у Рубцовска есть будущее?

0  0
17.01.2018 15:58
- гость -

Видео полный , у меня домофон лучше снимает! И надо же было оператору в самый интересный момент ее выталкивания камеру опустить( чудила

0  0
17.01.2018 15:58
- гость -

17.01.2018 15:43
Vanadiy2014
То есть, судя по вашим предыдущим разглагольствованиям о том, что государство должно решить, кому можно иметь детей, а кому нет, в Рубцовске деторождение должно быть под запретом?

0  0
17.01.2018 16:03
- гость -

Ну вы тогда уж список напишите , в каких населенных пунктах СЛЕДУЕТ заводить детей, а в каких - нет. Возьмите на себя роль Бога и выступите с инициативой принудительной стерилизации ВСЕХ жителей городов и деревень, которые ВЫ по какой-то причине признали бесперспективными

0  0
17.01.2018 16:05
Vanadiy2014

17.01.2018 15:58
- гость -

В первую очередь государство не должно держать в искусственной коме такие города. Рубцовск полный банкрот и там теплится жизнь только из-за госфинансирования убытков. Убрать этот фактор и тогда будет видно кто чего стоит. Тогда кто соответствует критериям, пусть рожает на здоровье. Только таких не будет, ибо это детройт.

0  0
17.01.2018 16:11
- гость -

17.01.2018 16:05
Vanadiy2014
взорвать вместе с людьми?

0  0
17.01.2018 16:12
- гость -

17.01.2018 16:05
Vanadiy2014
Угу. А до тех пор? Запрет? А еще запретим там жить, ага. Все равно же ничего хорошего не будет. Да и вообще в принципе, наш регион дотационный. Значит, всем не сметь рожать.

0  0
17.01.2018 16:16
Vanadiy2014

17.01.2018 16:12
- гость -

Что значит "до тех пор"? Подход должен быть комплексным. Это же система госуправления - нельзя принимать меры выборочно. Всё равно, что в лечении прописать принимать антибиотики и при этом не предписать запрет на алкоголь. Банкротный населённый пункт - нечего в него вкачивать деньги поколениями, и нечего там заводить семьи. Это плохо кончается, не стану приводить примеры, на фоне которых даже Рубцовск - рай на земле. Какой там сложился менталитет, какая криминальная ситуация, как дела с работой.

0  0
17.01.2018 16:20
- гость -

Ванадий имеет ввиду, не рожать много. Действительно, куда?! А потом начинается соберем детей в школу. Обратите внимание, в квартире остались еще дети...

1  0
17.01.2018 16:23
- гость -

17.01.2018 15:41
Геноцид Эклеров
Что за чушь вы несете????

0  0
17.01.2018 16:24
- гость -

17.01.2018 16:16
Vanadiy2014
Смешались в кучу... Детей заводят люди.( "Нечего заводить семьи" - это значит, помимо прочего, что все должны уехать. Потому как человеку свойственно жить не в одиночку. Обычно, по крайней мере.) Вкачивать деньги - это к государству. Так что либо государство запретит заводить семьи и детей, либо комплексного подхода не выйдет, увы.

0  0
17.01.2018 16:25
- гость -

17.01.2018 16:20
- гость -
Ванилий имеет в виду нечто другое. Он тут как-то не так давно предлагал контроль за деторождением возложить на государство - чтобы оно решало, достоин ты иметь детей, или так, погулять вышел.

0  0
17.01.2018 16:28
Vanadiy2014

17.01.2018 16:24
- гость -

Государство не должно запрещать вступать в брак, заводить детей. Но оно должно это регулировать. Что б не было таких новостей, комменты к которым мы сейчас пишем. Достойный человек - в моральном, материальном плане, молод, здоров сам и ведёт здоровый образ жизни - ок, держи разрешение на брак. А если ты такой, как та дамочка, что рожает детей и раскидывает с окон - то фик тебе, а не разрешение.

0  0
17.01.2018 16:28
Геноцид Эклеров

17.01.2018 16:23
- гость -
уточните, что именно вы называете чушью: про Рубцовск или про Ололёшу?
подозреваю, что не про Рубцовск)
так это медицинский факт, что один из пермских душегубов - электорат Анального. в Сети есть перпосты с его стены в ВК.
если можете - опровергните меня)

0  0
17.01.2018 16:30
Геноцид Эклеров

17.01.2018 16:28
Vanadiy2014
ну, это голимый нацизм.
я бы вас понял, если бы вместо права на рождение вы рассказывали бы например о праве владения оружием. тут ваши цензы вполне логичны.
но про детей - это невменоз уже.

0  0
17.01.2018 16:30
- гость -

17.01.2018 16:28
Vanadiy2014
"фик тебе, а не разрешение" - это не запрет?

0  0
17.01.2018 16:35
Vanadiy2014

Геноцид Эклеров, а в чём нацизм? Я что, предлагаю по национальному признаку кого-то лишать право на брак? Или по расовому, политическому, религиозному? Если человек алкаш, то что плохого в том, что б ограничить его деторождение? Пусть алкаши, рожают одного за другим и кидают с окон. Это значит гуманно. А ограничить таких демографических героев и героинь - это фу, нацизм, гитлер.

0  0
17.01.2018 16:38
- гость -

17.01.2018 16:35
Vanadiy2014
Нет, вы предлагаете ввести имущественный ценз)))

0  0
17.01.2018 16:39
Vanadiy2014

17.01.2018 16:30
- гость -

Нет, это не запрет, это регулирование. Как с ездой на автомобиле. Никто не запрещает водить авто. Но будь любезен - пройди медкомиссию, отучись в автошколе, получи права. Это всего лишь вождение дранулета и такие требования. А почему к в несравнимо более ответственному делу, как рождение детей, допускаются все подряд? С тем же успехом можно разрешить водить машины каждому, без ограничений, без прав и медкомиссий. Чем это пахнет?

0  0
17.01.2018 16:40
Vanadiy2014

17.01.2018 16:38
- гость -

Ну если запрет на рождение детей алкашам и всякого рода люмпенам - это ввод имущественного ценза, то называйте как угодно.

0  0
17.01.2018 16:41
- гость -

17.01.2018 16:35
Vanadiy2014
И стерилизация душевнобольных... А что, им же тоже не надо бы рожать. Правда?

0  0
17.01.2018 16:43
Геноцид Эклеров

17.01.2018 16:35
Vanadiy2014
Ванадий, вы кто такой, чтобы решать за других людей.
даже если у них есть проблема с наркотиками или алкоголем, это не лишает их прав человека.
просто один пример: Курт Кобейн был наркоманом, он самовыпилился, как всем известно. но никому в голову не пришло запрещать ему зачинать свою дочь. она выросла, стала художником, лицо бренда Марк Джейкобс. не наркоманка.

0  0
17.01.2018 16:43
Vanadiy2014

17.01.2018 16:41
- гость -

Если человек душевнобольной, государство не должно давать ему разрешение на вступление в брак и рождение ребёнка. Если он рожает ребёнка вне брака, то тогда нарушителя следует стерилизовать во избежание рецидива.

0  0
17.01.2018 16:47
- гость -

17.01.2018 16:39
Vanadiy2014
Ну ежели вы не видите разницы между обладанием оружием, вождением авто и сферой человеческих отношений - тут медицина бессильна.

0  0
17.01.2018 16:48
Vanadiy2014

17.01.2018 16:43
Геноцид Эклеров

Интересно, лицами каких брендов станут дети той рубцовчанки?

0  0
17.01.2018 16:48
- гость -

а если человек вел здоровый образ жизни. получил разрешение и забухал. прям запоями. а ребенок уже рожден. тогда человека выдавшего разрешение расстрелять.раз не углядел склонности

0  0
17.01.2018 16:49
Vanadiy2014

17.01.2018 16:47
- гость -

Разница предельно очевидна. Автомобиль водят, из пистолета стреляют, в отношениях взаимодействуют.

0  0
17.01.2018 16:50
- гость -


17.01.2018 16:48
- гость -


Проще завалить одного идиота, ратующего за это.

0  0
17.01.2018 16:50
- гость -

17.01.2018 16:43
Vanadiy2014
Собсно на этом можно заканчивать. Принудительная стерилизация, евгеника, суды, принимающие решения о стерилизации - Третий Рейх в полный рост. Ничто не ново под луной.

0  0
17.01.2018 16:51
- гость -

а если человек вел здоровый образ жизни. получил разрешение и забухал. прям запоями. а ребенок уже рожден. тогда человека выдавшего разрешение расстрелять.раз не углядел склонности

0  0
17.01.2018 16:51
Vanadiy2014

17.01.2018 16:48
- гость -

Крайне глупая и недальновидная идея.

0  0
17.01.2018 16:51
Геноцид Эклеров

17.01.2018 16:48
Vanadiy2014

предсказуемо съехал)
я могу с миллион прмеров накидать, когда какой-нибудь паренек, родившийся на окраине Витебска, в итоге стал художником, чьи картины стали приобретать по 15 млн долларов)

по вашей логике клеймо наркомана или алкоголика - это шлагбаум на пути рождения детей)

0  0
17.01.2018 16:53
Геноцид Эклеров

а Ванадий не вывозит.
не интересен.
адьос...

0  0
17.01.2018 16:53
Vanadiy2014

Геноцид, кто куда съехал? Обычный сарказм. Есть статистика, она неумолима. А вот уравнивать алкашей и живущих на окраине Витебска это как раз демагогия.

0  0
17.01.2018 16:55
- гость -

17.01.2018 16:51
Геноцид Эклеров
А представляете, даже ВИЧ-инфицированные матери рожают здоровых детей. А по идее, их сразу стерилизовать, по Ванадию это ж явный дефект.

0  0
17.01.2018 16:56
- гость -

17.01.2018 16:53
Vanadiy2014
Не вы ли уравняли с алкашами весь Рубцовск?

0  0
17.01.2018 16:57
Vanadiy2014

17.01.2018 16:56
- гость -

Нет. Попытки что-то мне приписать выглядят глупо, как и попытки родить ассоциации с третьим рейхом. Как-то наивно.

0  0
17.01.2018 16:58
- гость -

ДПСник стоит, смотрит, отворачивается, как будто ничего не происходит. Как так?

0  0
17.01.2018 17:09
- гость -

17.01.2018 16:57
Vanadiy2014
Какая уж там ассоциация. Прямая параллель. У принудительной стерилизации есть своя, очень нехорошая история. Почитайте, просветитесь. Думаю, правда, что не поможет, но чем черт не шутит.

0  0
17.01.2018 17:12
Vanadiy2014

17.01.2018 17:09
- гость -

Тогда уж вы почитайте о семейной политике в Сингапуре, и начинайте называть эту страну третьим рейхом, побольше про гитлера и нацистов. Больше ассоциаций, больше эмоций! Раз уж нет аргументов.

0  0
17.01.2018 17:28
- гость -

17.01.2018 16:58
- гость -
Потому что он ДПСник и обязанности у него немного другие. Тут уже ничего нельзя было поделать, только если автовышку подогнать и снять синявку...

0  0
17.01.2018 17:39
- гость -

17.01.2018 17:12
Vanadiy2014
Это не эмоция. Это факты. Более того, вы, батенька, начали (не сегодня) с предложения не платить пособия тем, кто родил без разрешения. Потом появилась принудительная стерилизация - для душевнобольных (для начала). Кто будет следующим? Просто больные? Они ж тоже могут родить без разрешения. И да, я не считаю, что евгеника - это хорошо. И Сингапур в этом плане для меня не образец.

0  0
17.01.2018 17:55
Vanadiy2014

17.01.2018 17:39
- гость -

Апеллировать к ассоциациям, тем более ложным "ололо нацисты гитлер третий рейх" - это попытка выехать на эмоциях. Кто будет следующим? Просто больные? Из той же оперы. "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". Что это за разговоры такие, зачем хвататься за спасительные соломинки?
Я считаю, что лучше стерилизованный люмпен и не рождённые им дети. Чем не стерилизованный люмпен, который является машиной по рождению детей, кого убъёт, кого в детдом. Кто за второй вариант, лишь бы не "ах ох гитлер", того гуманистом никак не назвать.

0  0
17.01.2018 17:58
юлия

а я поддерживаю Ванадия.конечно грубо.Утрированно но так будет лучше.а лицо компании или художник это единичные случаи исключения

1  0
17.01.2018 18:43
Кот.Без сапог.

Так то ванадий - фашист. Прям классический.И судя по его же логике ванадия обществу надо в печи сжечь. И его потомство-если есть. Кстати, ванадий, растолкуй нам: кто такой люмпен. Только не съезжай: погугули, почитай, некогда.... Покажи интеллектуальную мощь!

0  0
17.01.2018 18:51
Vanadiy2014

Кот, может хватит этого примитива? Фашисты, третий рейх, сжигать в печах.. Навешивать ярлыки и взывать к эмоциям через ассоциации много ума не надо. Люмпены, грубо говоря, это социальное дно. А последнее я уж разжёвывать не стану.

0  0
17.01.2018 18:58
Кот.Без сапог.

Ванадий, что и требовалось доказать. Одни лозунги у тебя. Ты-социальная вершина что-ли?! Дно - это не люмпены. Дно - это то, что у тебя между ушей. Где у людей мозг.

0  0
17.01.2018 18:58
Кот.Без сапог.

Ванадий, что и требовалось доказать. Одни лозунги у тебя. Ты-социальная вершина что-ли?! Дно - это не люмпены. Дно - это то, что у тебя между ушей. Где у людей мозг.

0  0
17.01.2018 19:03
Vanadiy2014

Кот, ты только не волнуйся. А то аж два раза написал какую-то чепуху с претензией на колкость.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:17
Житель Алтая получил 9 лет за стрельбу по дому из самодельного оружия 0
21:09
Танец курсантов летного училища разберут на спецкомиссии 0
20:25
Площадь Сахарова в Барнауле открыли для движения автотранспорта 0
20:19
Москвич заявил в полицию, что у него украли меч короля Артура 0
20:01
Пьяную пятилетнюю девочку без одежды нашли на улице Омска 0
19:45
Ученые: кормление грудью защищает здоровье женщины 0
19:25
Москва оказалась на втором месте в Европе по дороговизне аренды жилья 1
19:08
Коротко о главном: ЧП в Рубцовске, "Демидов Парк" и экстренный прогноз
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 января
18:50
Сибирь ставит рекорды по количеству выпавших осадков 1
18:24
Максимальный размер пени по налогам хотят ограничить в России 2
18:04
Песков о здоровье Путина: может дать фору многим 17
17:50
"Яндекс" теперь поможет найти попутчиков 0
17:32
Учительница пермской школы получила 17 ножевых ранений 2
17:22
Священник Грозовский получил 14 лет строгого режима за растление детей 0
17:13
Клуб самбо Валерия Метелицы в Барнауле находится на грани закрытия 7
17:05
Карлин предложил отремонтировать КДМ в стиле "лофт" по "земным планам" 5
16:52
Магазины в России отказываются принимать новые купюры 9
16:40
Проблемный ЖК "Демидов Парк" достроят к концу 2018 года за 300 миллионов 0
16:32
Барнаульский зоопарк расширяет возможности для обмена животных 0
16:24
Европейские вина подорожают в России из-за неурожая 3
16:16
400 человек эвакуировали из "заминированного" филиала АлтГУ в Рубцовске 2
16:03
Метеорит упал неподалеку от Детройта в США 1
15:51
Почти 10 тыс. туристов посетили заказник "Лебединый" в новогодние каникулы 3
15:45
Пластилин, азбука и космическая щетка: детские изобретения в инфографике 0
15:40
Прогулки и солярий: психолог рассказал, как справиться с недостатком солнца 1
15:34
Назарбаев пригласил Трампа в соседний с Алтайским краем Казахстан 13
15:22
"Мой парень поймал ребенка": очевидец делится подробностями ЧП в Рубцовске 18
15:14
Сколько купелей будет открыто в Алтайском крае на Крещение Господне 0
15:04
Пермских школьников, устроивших резню, арестовали на два месяца 1
14:56
На сколько и почему выросла плата за выброс мусора в Барнауле 19
14:51
Смертность в России снизилась во всех возрастных группах 22
14:40
Опубликовано видео с рубцовчанкой, выбросившей двухлетнюю дочь в окно 63
14:31
Воинское кладбище эпохи Великого переселения народов нашли на Алтае 0
14:27
Аномальный холод обрушится на Алтайский край после Крещения 0
14:13
Бывший руководитель барнаульской СК "Горизонт" Мудрик может стать банкротом 20
14:02
Что это значит: призывников хотят обязать являться в военкомат без повестки 65
13:50
Пострадавшего в аварии на ТЭЦ в Яровом доставили в Барнаул 11
13:41
Названы места для крещенских купаний в Горном Алтае 0
13:33
Рассекречен документ о советской миссии на Луне 1
13:22
Глава Барнаула взял на контроль ЧП с гибелью женщины в трамвайном депо 1
13:14
Как в Барнауле записать ребенка в первый класс: подробная инструкция 13
13:05
Энрике Иглесиас и Анна Курникова поделились фотографиями своих детей 2
12:52
500 единиц снегоуборочной техники борются с сугробами в Алтайском крае 0
12:41
СК: рубцовчанка под наркотиками выбросила двухлетнюю дочь с третьего этажа 13
12:40
А был ли подвоз: штаб Путина может отказаться от подписных листов из Бийска 25
12:31
Дело барнаульского стрелка из ТТ "поставили на паузу" до конца месяца 5
12:22
Как приготовить самые вкусные драники: подборка рецептов от Кухни.Amic.ru 4
12:14
Канцлер Австрии считает, что антироссийские санкции нужно снимать поэтапно 5
12:06
Более трех тысяч подписей собрали в Алтайском крае за выдвижение Явлинского 16
11:50
Минувший 2017 год синоптики признали самым теплым за всю историю наблюдений 0
11:41
В режиме ожидания: цены на бензин "заморозились" в Алтайском крае 4
11:34
Лже-медсестра украла у алтайской пенсионерки деньги, плед и сковородку 0
11:21
ГИБДД Барнаула назвала места, где затруднены подъемы для фур из-за снега 8
11:13
Трехкратный чемпион Высшей лиги КВН Владимир Дуда скончался в Новосибирске 2
11:05
Школьник умер во время тренировки по плаванию в Подмосковье 1
11:00
Акцию "Безопасный перекресток" проводят в детских садах Барнаула 0
10:52
Два счастливчика из Алтайского края выиграли по квартире в лотерею 7
10:41
Меры безопасности в алтайских школах усилили после поножовщины в Перми 24
10:33
Лобовое столкновение грузовика и Land Cruiser унесло жизнь мужчины на Алтае 8
10:27
Курс биткоина за день рухнул на 25% 10
10:16
Крыша спортивного комплекса "Эланс" завалилась в центре Барнаула 6
10:06
Медведев признал важность интеллекта 38
10:00
Где лучше купить новую квартиру в Барнауле 5
09:50
Барнаул из снежного плена будут вызволять 100 единиц снегоуборочной техники 13
09:41
Уволен якутский врач, напавший на женщину, пришедшую снимать побои 13
09:36
Пропавшая школьница из Рубцовска найдена живой 5
09:30
Дольче вита: как заказать сладости домой или в офис и сэкономить 7
09:23
Штаб Путина собрал 1 001 459 подписей в поддержку его участия в выборах 29
09:15
Минстрой намерен ограничить плату за жилищные услуги 4
09:05
Схема проезда изменится на пр. Ленина у Нового рынка в Барнауле 56
08:50
Почти час тушили горящий жилой дом в Барнауле 2
08:30
Бесплатный мастер-класс по недвижимости проведет агентство "Жилфонд" 0
08:26
Снег падает, город стоит: Барнаул утром 17 января встал в огромную пробку 6
08:13
Новый сайт "Алтайкрайэнерго": полезные функции и обновления 5
08:04
Найди тайник и выиграй спецобувь от магазина "Мангуст" 3
07:50
Борис Гребенщиков выступит в Барнауле и напомнит, что рок-н-ролл жив 2
07:34
Лицо легенды: каким мир запомнил неповторимого Мохаммеда Али 0
07:25
Региональный избирательный штаб Путина открылся в Барнауле 46
07:17
Нестандарты красоты: какой идеал фигуры нам навязывают в торговых центрах 6
07:03
Коттедж с опцией "трансформер" продают в центре Барнаула за 20,5 млн руб. 5
06:48
Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение? 48
06:32
76 лет Мохаммеду Али: что сделал для мирового спорта великий боксер 0
06:23
За кадром удачной фотографии: секреты идеального снимка 4
06:14
Во власти снега и метели: Алтай 17 января будет жить под покровом пурги 0
06:01
Лекарство от скуки: как в Алтайском крае работают сельские кинотеатры 4
05:33
Правительство думает над снижением налоговой нагрузки для "нищих" россиян 10
04:02
"Муниципальный фильтр" на выборах губернаторов предлагают отменить 2
03:27
Песков: решений о повышении налогов с физлиц пока не принималось 7
02:12
Менять и тратить: Силуанов назвал приоритет российской экономики 2
01:14
Совфед обеспокоен ростом цен на горючее перед началом посевной 1
00:01
Россияне снизили уровень употребления алкоголя на 80% 41

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.