Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Прогноз о 40-градусных морозах в Алтайском крае, который был дан синоптиками и спасателями еще в прошлом году, подтверждается — экстремально низкие температуры в регионе установятся после Крещения.

В данный момент алтайский ЦГМС объявил штормовое предупреждение о том, что 21 января в крае ожидается аномально холодная погода.

"Местами сильные морозы: минимальные температуры воздуха -35 …-40 градусов, местами до -45 градусов", — говорится в сообщении ЦГМС.

Согласно данным синоптиков, период крайне низких температур продлится до 24 января.

Напомним, что при этом средняя месячная температура воздуха в январе в Алтайском крае ожидается на уровне -13…-19 градусов, что около нормы, по западу края выше нормы на один градус.