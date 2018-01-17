Стоимость вин из Европы вырастет в России в самое ближайшее время, пишет РБК со ссылкой на свои источники информации.
Издание уточняет, что наибольший рост будет в сегменте недорогих напитков. Речь идет о повышении цен производителей из Европы на 10–35 %. Значительнее всего подорожают вина нижнего сегмента — до 700 рублей за бутылку.
Отметим, что российские импортеры уже начали получать уведомления от европейских производителей об увеличении отпускных цен. Повышение связано с прошлогодним неурожаем винограда в Европе. Из-за непогоды значительно сократился сбор урожая.
Комментарии
А какое отношение виноград имеет к тому, что продают в магазине? Особенно в нижнем сегменте?
... какое отношение виноград имеет к тому, что продают в магазине? Особенно в нижнем сегменте?.....
Сказано же, к ПОВЫШЕНИЮ ЦЕНЫ.... виноград уже ни при чем....
ха-ха, нижний сегмент у нас 700 р. это 10 евро, во франции вина нижнего сегмента стоят 2,5--8 евро, с 10 евро у них уже начинается средний сегмент. зар. платы три раза ниже европы зато цены в 2 раза выше