Стоимость вин из Европы вырастет в России в самое ближайшее время, пишет РБК со ссылкой на свои источники информации.

Издание уточняет, что наибольший рост будет в сегменте недорогих напитков. Речь идет о повышении цен производителей из Европы на 10–35 %. Значительнее всего подорожают вина нижнего сегмента — до 700 рублей за бутылку.

Отметим, что российские импортеры уже начали получать уведомления от европейских производителей об увеличении отпускных цен. Повышение связано с прошлогодним неурожаем винограда в Европе. Из-за непогоды значительно сократился сбор урожая.