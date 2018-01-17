Российская столица заняла второе место в рейтинге самых дорогих европейских городов по стоимости аренды жилья для иностранцев. Об этом пишет ТАСС.

Исследования показали, что аренда четырехкомнатной квартиры (три спальни плюс гостиная или столовая) без мебели в одном из лучших районов Москвы составляет в среднем $5081 в месяц. Аналогичная квартира в центре британской столицы обойдется в $6648.

Первую строчку рейтинга занимает Лондон. На третьем месте расположился Цюрих ($4673), на четвертом – Женева ($4555), на пятом — Стамбул ($3951). Также в десятку вошли Киев ($3402), Париж ($3383), Дублин ($3311), Амстердам ($3242) и Стокгольм ($3177).