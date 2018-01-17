Суд арестовал на два месяца двух подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, пишет РИА "Новости".

Напомним, ЧП произошло 15 января в школе №127 в Перми. Поножовщину устроили два старшеклассника. По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Позже школа была закрыта.

По последним данным, пострадали 15 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Известно, что драку пыталась остановить учительница. Женщина получила тяжелые ранения шеи. Ей проведена операция.