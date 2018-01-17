Суд арестовал на два месяца двух подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, пишет РИА "Новости".
Напомним, ЧП произошло 15 января в школе №127 в Перми. Поножовщину устроили два старшеклассника. По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Позже школа была закрыта.
По последним данным, пострадали 15 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Известно, что драку пыталась остановить учительница. Женщина получила тяжелые ранения шеи. Ей проведена операция.
Комментарии
Официальная версия ( позиция следствия, Пескова) драка двух баранов с ножами при этом куча несостыковок и ранено 15 человек - не верю. Не официальная версия - теракт получается ,или попытка убийства 2 и более людей , целенаправленно пришли в школу чтобы убить людей,покончить с собой , быть "героями" , но когда по разу ударили себя ножами ,то сразу "геройство" пропало,захотелось жить.