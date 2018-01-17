Система сбора и утилизации мусора начала меняться в Алтайском крае. Первый шаг — изменение тарифов на вывоз мусора. Это не прихоть управляющих компаний или местных чиновников. На федеральном уровне в действие был введен экологический сбор для полигонов. Рассказываем, на сколько и почему людям придется больше платить за эту услугу, на примере Барнаула.
Плата за вывоз мусора в Барнауле (тарифы для пользователей услуг оператора барнаульского полигона — АО "ЭКО-Комплекс") с 1 января 2018 года будет составлять:
- 71,77 руб. в месяц — на одного жителя в благоустроенной или частично благоустроенной квартире. Ранее было 40,22 руб.
- 104,92 руб. в месяц — на одного жителя частного дома или неблагоустроенной квартиры. Ранее было 58,79 руб.
Причина, как пояснили в краевом управлении по тарифам, в плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при размещении ТКО. С 2018 года этот НВОС на федеральном уровне был включен в тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. Для отходов 4 класса экологической опасности он установлен в размере 663,2 руб., для 5 класса — 17,3 руб.
Из-за включения НВОС вырос и тариф для полигонов в Алтайском крае. Точнее, пока только в Барнауле, Бийске, Заринске, Волчихе, Славгороде и Яровом. Еще по 13 полигонам в регионе решение пока не принято.
И опять же на примере барнаульского полигона. Его оператором является АО "ЭКО-Комплекс". Решением тарифного управления с 2018 года плата за тонну привезенного на полигон мусора 4 класса опасности составляет 1000,29 руб. и 199,01 руб. за тонну 5 класса. Однако пока на этой площадке нет специальных весов для мусора, плата рассчитана в кубометрах — 200,6 руб. за кубометр мусора 4 класса.
Из-за роста расценок на ввоз мусора выросла и плата для населения.
В среднем на одного человека в Барнауле плата выросла в два раза.
Гендиректор АО "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл на пресс-конференции в краевом правительстве во вторник, 16 января, сообщил, что за первые 10 дней работы полигона в 2018 году именно НВОС было собрано 4,5 млн рублей.
Эти средства не являются доходом полигона. Они всегда будут направляться в бюджет. 5% – в федеральный, 40% – в бюджет Алтайского края, и 55% – в казну муниципалитета, например, Барнаула. А уже оттуда эти средства смогут потратить только на решение экологических проблем.
Начальник управления по тарифам Алтайского края Сергей Родт на той же пресс-конференции сообщил, что если весь производимый в регионе мусор будет отправлен на полигоны (а не на несанкционированные свалки), то в год будет собрано около 400 млн рублей НВОС.
Все дело в классе опасности. Сейчас на полигон, по словам Виктора Карла, завозится в основном мусор четвертого класса. Это несортированные бытовые отходы (пищевые и загрязненные ими отходы). Рассортированные отходы и крупногабаритный мусор относятся к пятому классу. Из таких, сухих отходов еще можно вытащить пластик, стекло и бумагу для вторничной переработки.
Как мы писали раньше, тонна четвертого класса в пять раз дороже тонны пятого класса. Так что чем больше сухого мусора, тем дешевле его прием. А собирать его можно за счет установки у домов как минимум двух контейнеров: один для сухой бумаги, пластика, стекла, второй для пищевых отходов и загрязненных пищевыми отходами. Вот только когда такая система будет налажена и заработает в полную силу, никто предположить не берется.
Комментарии
Виктор Карл решил всех яастников вогнать в кабалу вот и все . Передел мусорного рынка . Дугин - Карл с подачи Карлина
На 31 рубль в месяц для жителя обычной квартиры? Заметят лишь жлобы.
30 рублей конечно копейки, но по отношению к тарифу получается +50%, ващще офигели(((
17.01.2018 15:21
Vanadiy2014
А вы прикиньте, сколько таких рублей по всем статьям - там продукты на пару-тройку процентов, там коммуналка, там оплата за садик (например) или за что-то еще. В сумме получится не так и мало. Если вам пара-тройка тысяч в месяц - это так, семечки, то для большинства живущих здесь это отнюдь не так. Тем более что оплату труда никто никому поднимать заведомо не будет.
Девки, давайте соберемся по адресу 40 лет Октября, 24 и отм*дохаем Ванадия?
17.01.2018 15:43
- гость -
А ты тоже девка?
и отм*дохаем Ванадия? побъем? а есть ттх его
побъем? а есть ттх его
Ну пусть будет побъем. Какие ттх у яйцеголового?
ну не знаю, а вдруг он большой? он нас побьет(
Налог на мусор.
16:40
а нас то за что?
а нас то за что? ах ну да
Месть за отказ от полигона Тбо выше водозабора города? Отыгрывают 7млн уплаченных питерцам за проект?
Ванадий и так ущербный от рождения,может лишь гадить под себя...Оставьте его наедине со своим навозом((((
17.01.2018 17:09
- гость -
Месть за отказ от полигона Тбо выше водозабора города? Отыгрывают 7млн уплаченных питерцам за проект?
Да похоже. Прос.али и не спёрли с той суммы, вот и бесятся. А не надо папу карло слушать. А как насчёт 900 000 000 р. за проект дороги, соединяющей Змеиногорский тракт и дорогу на Новосиб?
1. "Для отходов 4 класса экологической опасности он установлен в размере 663,2 руб., для 5 класса — 17,3" - цифра 17,3 не правильная.
2. "В среднем на одного человека в Барнауле плата выросла в два раза." - цифра не правильная.
3. "и 0,269 кубометра для частного сектора" - цифра не правильная.
4. "Первый шаг — изменение тарифов на вывоз мусора" - формулировка не верная, вывоз мусора в ТКО (так правильно) в стоимости будет около 20% (грубо), остальные 95% в крае пойдут на утилизацию мусора на полигонах, создание сортировки и переработки в соответствии с программой (тысячи контейнеров, сотни площадок, десятки сортировок и т.д.). На эти деньги мы будем очищать землю от мусора, а не просто сваливать его в кучу.
Расчетный рост в совокупных расходах семьи Барнаула на коммунальные услуги в месяц около 1,7%. Кто считает, что эту сумму жалко, чтобы наш мусор уничтожили, чтобы не было свалок и воздух стал чище?
17.01.2018 15:38
Блонди
"30 рублей конечно копейки, но по отношению к тарифу получается +50%, ващще офигели((("
- Подсказка и не только Вам - идете в свою ТСЖ или УО, собираете собрание, устанавливаете контейнера для раздельного мусора, мусор по контейнерам и, о чудо, ваш тариф станет на уровне 2017 г.!!!, т.е. он останется для по старой цене.
Все в ваших руках (касается только для жителей МКД) - хотите мусоропровод или лень по контейнерам раскладывать - платите, что перебирать ваш мусор кто-то будет за вас, не хотите - сортируйте.
17.01.2018 18:07
2
Расчетный рост в совокупных расходах семьи Барнаула на коммунальные услуги в месяц около 1,7%. Кто считает, что эту сумму жалко, чтобы наш мусор уничтожили, чтобы не было свалок и воздух стал чище?
Да мало кому жалко. Но! А вы верите, что свалок не будет? Я-нет. А что плата вырастет ещё-верю.