В чем причина роста?

Причина, как пояснили в краевом управлении по тарифам, в плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при размещении ТКО. С 2018 года этот НВОС на федеральном уровне был включен в тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. Для отходов 4 класса экологической опасности он установлен в размере 663,2 руб., для 5 класса — 17,3 руб.

Из-за включения НВОС вырос и тариф для полигонов в Алтайском крае. Точнее, пока только в Барнауле, Бийске, Заринске, Волчихе, Славгороде и Яровом. Еще по 13 полигонам в регионе решение пока не принято.

И опять же на примере барнаульского полигона. Его оператором является АО "ЭКО-Комплекс". Решением тарифного управления с 2018 года плата за тонну привезенного на полигон мусора 4 класса опасности составляет 1000,29 руб. и 199,01 руб. за тонну 5 класса. Однако пока на этой площадке нет специальных весов для мусора, плата рассчитана в кубометрах — 200,6 руб. за кубометр мусора 4 класса.

Из-за роста расценок на ввоз мусора выросла и плата для населения.

В среднем на одного человека в Барнауле плата выросла в два раза.