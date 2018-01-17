На праздник Крещение Господне в Алтайском крае будет установлено 53 купели, рассказали порталу Amic.ru в региональном МЧС.

В Барнауле будет оборудовано три купели.

В Бийском районе:

- в городе Бийске – на реке Бия,

- в селе Малоенисейское – на реке Бия,

- в селе Стан-Бехтемир – на реке Бия;

- в селе Новиково – на реке Бия;

- в селе Малоугренево – на реке Бия;

- в селе Верх-Катунское – на реке Катунь.

В Яровом купель установят на искусственном водоёме (в 1,5 км западнее города). В Белокурихе иордань оборудуют на территории Церкви Святого великомученика и целителя Пантелеймона, в Новоалтайске – на реке Малая Черемшанка (Белоярский микрорайон).

В Заринске – на реке Чумыш (ул. Набережная), в Камне-на-Оби верующие смогут окунуться на набережной на реке Обь.

Три купели оборудуют в селе Кислуха Первомайского района на Федуловской протоке (Иоанно-Кронштадский Монастырь) и четыре купели в селе Сорочий Лог в Первомайском районе на водохранилище Сорочий Лог.

Полный список оборудованных купелей можно посмотреть здесь.

Спасатели напоминают, что купание должно проходить только в специально оборудованной проруби. Во всех местах проведения крещенского обряда будет организовано дежурство спасателей МЧС, специалистов ГИМС, представителей правоохранительных органов, бригад скорой помощи, других служб.