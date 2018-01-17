"В истории о том, что мать выбросила ребенка из окна, все происходило не совсем так, как написано в новости на вашем сайте со ссылкой на Следственный комитет", — сообщила редакции портала Amic.ru 20-летняя жительница Рубцовска Анастасия.
По словам девушки, она и еще двое молодых людей являются очевидцами происшествия.
"Я, мой парень Дмитрий и мой брат возвращались из кинотеатра. Сеанс закончился где-то в половине второго ночи. Идем по улице и слышим крики. Подошли поближе и увидели в открытом окне женщину, которая держала на вытянутых руках ребенка и кому-то кричала в квартире: "Не подходите ко мне. Я ее брошу". Тогда мальчики побежали к козырьку подъезда. Мой парень сумел на него взобраться и там пытался дотянуться до ребенка. В это время женщина уже не держала девочку, а пыталась порезать себя ножом, ткнуть себе в живот. Там ужас что творилось! Ребенка она уже не держала, девочка сама уже пыталась держаться за ноги женщины, потом все-таки упала, и Дмитрий сумел ее подхватить. Передал ее моему брату, и мы отнесли девочку в соседний киоск", — рассказывает Анастасия.
Дмитрий, спасший девочку/ фото из личного архива молодого человека
По ее словам, полиция, которую они вызвали тут же, приехала через 20 минут. Потом приехала скорая помощь. К этому времени на улице уже собрались и другие люди. Кто-то вместе с полицией зашел в квартиру и собрал вещи для ребенка. Девочка, как говорит Анастасия, находилась в шоке после всего, что произошло. Когда ее одели, врачи увезли ребенка. Перед этим осмотрели и повреждений не нашли.
В это время, как рассказывает девушка, другие прохожие снимали с карниза женщину: "Полиция просто стояла и наблюдала, и они еще указания давали парням, которые снимали женщину с карниза. Никаких ни протоколов – ничего у них в руках не было. Нас не опрашивали. Я подходила к ним, говорила, что мы очевидцы, можем рассказать, как все было, что именно мой парень и брат поймали девочку. Спрашивала, что нам нужно сделать. Но от нас просто отходили и все. А сегодня у вас вышла эта новость", — говорит Анастасия.
Напомним, ранее краевое управление Следственного комитета распространило пресс-релиз, в котором сообщило, что в ночь на 17 января жительница Рубцовска, находясь в состоянии наркотического опьянения, выбросила из окна третьего этажа свою двухлетнюю дочь. Отмечалось, что девочка упала на козырек подъезда, не получив телесных повреждений. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка.
Комментарий ГУ МВД России по Алтайскому краю:
Светлана Ляпунова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю: "По вызову граждан прибыли наряды ДПС и ППС для принятия необходимых мер на месте. В их функции составление протоколов по данному факту не входит. К моменту прибытия наряда граждане уже оказали помощь девочке, укутали ее в теплые вещи и ждали приезда скорой в находившемся рядом торговом помещении. После того, как скорая увезла девочку и женщину, сотрудники полиции находились в квартире, из которой она выпала, до приезда следственно-оперативной группы, обработавшей все материалы на месте происшествия. Свидетели и очевидцы произошедшего были опрошены позже".
Комментарии
Все СМИ врут только со слов официальных властей.
молодцы парни!!
а в каком районе рубцовска это происходило?
ну, дура! все дело развалила!
надо было лишь доказать, что ребенок оказался на улице через окно и все! статья готова. А теперь?
"Мой парень поймал ребенка"
теперь он обязан на тебе жениться, чтобы вы могли его удочерить
мусора показали себя не с лучшей стороны.
считаю, что у прокурорских есть повод посрывать погоны с некоторых ментов.
Молодец этот Дмитрий, не растерялся и сумел оперативно среагировать на ситуацию.
17.01.2018 15:39
мент
ну, дура! все дело развалила!
надо было лишь доказать, что ребенок оказался на улице через окно и все! статья готова. А теперь?
А что теперь. Ну медальку матери дайте. Работайте. Свидетели у вас есть, на статью не наберете что ли. А свидетелям- спасибо за спасение девочки.
17.01.2018 15:53
ГостьЯ
а теперь, вроде, и покушения на убийство малолетнего не было. Передала мать через окно ребенку в руки какому-то черту. он аккуратно взял. В чем состав преступления? что она орала и резала себя? так это просто с мужем поссорилась. Все... нет статьи
теперь он обязан на тебе жениться, чтобы вы могли его удочерить
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Смех смехом, но после этого случая, мать наверняка лишат родительских прав, и у этой девочки незавидная судьба.
уважаю неравнодушных людей! Многие ли из комментаторов смогли бы быстро сориентироваться и спасти девочку
и на козырек залезть еще надо суметь
Полиция смех.Моя хата с краю.Задарма с бюджетных денег получают,позорники.. Прохожие бабу снимают -стоят руки в карманы еще и советуют))
Вот теперь вроде сходится. А то сразу возникли сомнения, как ребенок, упав с третьего этажа на бетонный козырек (и не просто упав, а будучи выброшенным, то есть с применением какой-никакой, а силы) не получил даже царапины. Чудо, да и только! Или же на козырьке снег должен был быть метра полтора минимум, причем свежий и мягкий еще.
Молодцы парни!Что на это скажет полиция?Моя хата с краю..Задолбало равнодушие людей.
Средства Массовой Изоврации. Этим все объясняется.
Район 6 школа проспект ленина 33.Ответ менту: статью мы ни какую не развалили,покушение было,мы рассказали всё как было.
https://lenta.ru/news/2018/01/17/legkootldope/ и после этого вы будете продолжать верить, что все обвинения против России политизированы? ))))))))))