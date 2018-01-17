"В истории о том, что мать выбросила ребенка из окна, все происходило не совсем так, как написано в новости на вашем сайте со ссылкой на Следственный комитет", — сообщила редакции портала Amic.ru 20-летняя жительница Рубцовска Анастасия.

По словам девушки, она и еще двое молодых людей являются очевидцами происшествия.

"Я, мой парень Дмитрий и мой брат возвращались из кинотеатра. Сеанс закончился где-то в половине второго ночи. Идем по улице и слышим крики. Подошли поближе и увидели в открытом окне женщину, которая держала на вытянутых руках ребенка и кому-то кричала в квартире: "Не подходите ко мне. Я ее брошу". Тогда мальчики побежали к козырьку подъезда. Мой парень сумел на него взобраться и там пытался дотянуться до ребенка. В это время женщина уже не держала девочку, а пыталась порезать себя ножом, ткнуть себе в живот. Там ужас что творилось! Ребенка она уже не держала, девочка сама уже пыталась держаться за ноги женщины, потом все-таки упала, и Дмитрий сумел ее подхватить. Передал ее моему брату, и мы отнесли девочку в соседний киоск", — рассказывает Анастасия.

Дмитрий, спасший девочку/ фото из личного архива молодого человека

По ее словам, полиция, которую они вызвали тут же, приехала через 20 минут. Потом приехала скорая помощь. К этому времени на улице уже собрались и другие люди. Кто-то вместе с полицией зашел в квартиру и собрал вещи для ребенка. Девочка, как говорит Анастасия, находилась в шоке после всего, что произошло. Когда ее одели, врачи увезли ребенка. Перед этим осмотрели и повреждений не нашли.

В это время, как рассказывает девушка, другие прохожие снимали с карниза женщину: "Полиция просто стояла и наблюдала, и они еще указания давали парням, которые снимали женщину с карниза. Никаких ни протоколов – ничего у них в руках не было. Нас не опрашивали. Я подходила к ним, говорила, что мы очевидцы, можем рассказать, как все было, что именно мой парень и брат поймали девочку. Спрашивала, что нам нужно сделать. Но от нас просто отходили и все. А сегодня у вас вышла эта новость", — говорит Анастасия.

Напомним, ранее краевое управление Следственного комитета распространило пресс-релиз, в котором сообщило, что в ночь на 17 января жительница Рубцовска, находясь в состоянии наркотического опьянения, выбросила из окна третьего этажа свою двухлетнюю дочь. Отмечалось, что девочка упала на козырек подъезда, не получив телесных повреждений. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка.

Комментарий ГУ МВД России по Алтайскому краю:

Светлана Ляпунова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю: "По вызову граждан прибыли наряды ДПС и ППС для принятия необходимых мер на месте. В их функции составление протоколов по данному факту не входит. К моменту прибытия наряда граждане уже оказали помощь девочке, укутали ее в теплые вещи и ждали приезда скорой в находившемся рядом торговом помещении. После того, как скорая увезла девочку и женщину, сотрудники полиции находились в квартире, из которой она выпала, до приезда следственно-оперативной группы, обработавшей все материалы на месте происшествия. Свидетели и очевидцы произошедшего были опрошены позже".