Эксперты Минфина подготовили законопроект, который ограничивает максимальный размер пени по просроченным налогам суммой задолженности. Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно новым поправкам, сумма начисленных за недоимку пеней не должна превышать размер налоговой задолженности. В результате начисление пеней для граждан и бизнеса будет прекращаться после того, как их сумма сравняется с размером недоимки.

Поправки поручил разработать президент России Владимир Путин. Законопроект разработан для улучшения положения налогоплательщиков.

По состоянию на 1 декабря прошлого года общий размер задолженности по пеням перед консолидированным бюджетом исчислялся 252,6 млрд руб., из них 101 млрд руб. – долг перед федеральным бюджетом.