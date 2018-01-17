Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" получает новые возможности в области сотрудничества с коллегами из других стран.

Как сообщил порталу Amic.ru директор зоопарка Сергей Писарев, в конце прошлого года комиссия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай провела в организации ветеринарно-санитарное обследование.

В итоге специалистами был сделан вывод о том, что в барнаульском зоопарке обеспечены все необходимые условия для разведения, содержания и реализации млекопитающих. Одновременно с этим была выдана рекомендация включить "Лесную сказку" в Реестр предприятий Таможенного союза.

"Данное решение расширяет границы взаимодействия зоопарка с зоопарками бывших республик Советского Союза. Уже есть заявки на установление сотрудничества из зоопарков Ташкента, Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Алма-Аты", — рассказал Сергей Писарев.

По его словам, "Лесная сказка" сталкивается с проблемой реализации появившихся в зоопарке малышей животных. Так, некоторые детеныши, родившиеся в зоопарке в прошлом году, были обменены на других зверей, но судьба некоторых из них до сих пор не решена.

Новые возможности, открывающиеся перед "Лесной сказкой", как раз важны с той точки зрения, что наш зоопарк сможет передавать животных в другие подобные организации и тесно сотрудничать по работе с коллекциями животных, в том числе занесенных в Красную книгу.