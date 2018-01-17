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Метеорит упал в штате Мичиган в США неподалеку от города Детройт, передает ТАСС, ссылаясь на Национальную метеорологическую службу.

"После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, а, вероятнее всего, метеоритом", — отметили в ведомстве.

Подтвердили факт падения космического тела и в Геологической службе Соединенных Штатов. Геологи уточнили, что метеорит рухнул в восьми километрах от городка Нью-Хейвен.

Кроме того, падение метеорита вызвало землетрясение магнитудой 2,0.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.