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Метеорит упал в штате Мичиган в США неподалеку от города Детройт, передает ТАСС, ссылаясь на Национальную метеорологическую службу.
"После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, а, вероятнее всего, метеоритом", — отметили в ведомстве.
Подтвердили факт падения космического тела и в Геологической службе Соединенных Штатов. Геологи уточнили, что метеорит рухнул в восьми километрах от городка Нью-Хейвен.
Кроме того, падение метеорита вызвало землетрясение магнитудой 2,0.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Комментарии
все мериканския авто оборудованы видеорегистраторами)))