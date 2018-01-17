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Первый дом проблемного жилого комплекса "Демидов Парк" в Новоалтайске должен быть достроен и сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Для того, чтобы завершить объект, потребуется еще около 300 миллионов рублей. Достраивать дом на 765 квартир будет ООО "Алтайстрой".

Договор об этом компания подписала с нынешним застройщиком – "Аспектом". Взамен "Алтайстрой" получит для дальнейшей реализации более 200 еще не проданных дольщикам квартир жилищного комплекса.

"Закончены обследования объекта, и в начале января строители приступили к работе. По договору первые пять блок-секций должны быть сданы к сентябрю. Полностью же объект будет сдан в декабре 2018 года. Сегодня дом уже готов примерно на 70%. К объекту подведены коммуникации: вода, тепло, электричество", — рассказал заместитель директора ООО "Алтайстрой" Михаил Журин.

Директор ООО "Аспект" Владимир Шрамко, которое выступает заказчиком объекта, напомнил о причинах, по которым строительство затянулось. Изначально первый дом на 765 квартир должен был быть сдан еще весной 2016 года, но потом продажи резко упали. В итоге не удалось реализовать более 200 квартир. Своими силами заказчик достроить дом не смог, после чего ЖК "Демидов Парк" приобрел статус проблемного.

Любопытно, что долгое время у компании "Аспект" не было собственных средств, чтобы достроить гигантский дом. Теперь же они появились. Владимир Шрамко заверил журналистов, что у компании есть много непроданных квартир в ЖК "Демидов Парк" на сумму 300 миллионов рублей, которых не хватает для завершения всех работ. Владимир Шрамко отметил, что за счет реализации этих 200 квартир и удастся завершить работы. Впрочем, есть вероятность, что в 2018 году компания будет участвовать в аукционе, который будет проводить Министерство здравоохранения Алтайского края, чтобы купить жилье для медиков строящегося тубдиспансера в Новоалтайске. Квартиры в ЖК "Демидов Парк", по словам представителей Минстройтранса региона, полностью подходят по всем параметрам, чтобы компания ООО "Аспект" участвовала в аукционе и победила в нем.

Судьба же основных зданий жилого комплекса пока неизвестна. Директор ООО "Аспект" выразил мнение, что площадка перспективна для застройки. Все зависит от спроса.

В 2017 году стало известно, что власти Алтайского края планируют направить на проект деньги, которые зарезервированы в бюджете региона на приобретение квартир для медиков нового Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера. Лечебное учреждение строят в Новоалтайске, и туда нужно привлечь кадры. На покупку квартир уйдет около 200 миллионов рублей.

Ранее замглавы администрации Новоалтайска Сергей Лисовский официально подтвердил информацию о том, что проблемный долгострой — ЖК "Демидов Парк" – будет достраивать компания "Селф". Однако в компании "Аспект" эту информацию опровергли. Представители Госинпекции и Минстройтранса Алтайского края при этом в очередной раз заверили, что будут следить за строительством указанной многоэтажки.

По словам начальника строительства и территориального планирования Минстройранса Игоря Спивака, изначально рассматривали большое количество предложений. В частности, речь шла и об ООО Селф, но в результате выбор достраивать объект доверили "Алтайстрой, которая работает в Алтайском крае, в Западной Сибири и на Дальном Востоке.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин неоднократно заявлял, что власти решат любым способом проблему "Демидов Парка".

"Сегодня, когда дольщики жилищного комплекса "Демидов Парк" делятся своими тревогами по поводу достройки и ввода в эксплуатацию своего жилья, я могу говорить со всей уверенностью, что этот объект будет достроен. Да, он чрезвычайно проблемный, но я держу его на личном контроле. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию квартиры в блок-секциях 4-7. В следующем году завершим вторую очередь этого комплекса. По крайней мере, дети дольщиков "Демидов Парка" не успеют вырасти, а состав их семей кардинально не изменится к окончанию строительства, как у дольщиков "Барнаулстроя", — написал в своем блоге Александр Карлин еще в 2017 году.