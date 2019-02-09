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Я за интернационал: цитаты из великого фильма "Чапаев"

, ИА "Амител"
Легендарный участник гражданской войны родился ровно 132 года назад

Легендарный участник гражданской войны Василий Иванович Чапаев родился 132 года назад — 9 февраля 1887-го.

В широком общественном сознании многие знают Василия Ивановича благодаря выдающемуся советскому актеру Борису Бабочкину, который сыграл Чапаева в великом одноименном фильме.

Картина о герое гражданской войны и начдиве стала шедевром мирового кинематографа. Конечно, авторы киноленты значительно приукрасили образ реального Чапаева. Но герой стал народным, многие цитаты из этого фильма до сих пор остаются актуальными. Сегодня самое время их вспомнить.

 

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 18 января 2018 года

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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18.01.2018 13:44
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