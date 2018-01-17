Врачи выяснили, что кормление ребенка грудью на протяжении первых шести месяцев его жизни заметно снижает вероятность развития у женщин диабета, а также других заболеваний. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на журнал JAMA Internal Medicine.

Ученые говорят, что польза грудного вскармливания была давно доказана. Но раньше плюсы ограничивались лишь тем, что женщины реже страдают хроническими заболеваниями. А теперь удалось установить, что кормление грудью на протяжении нескольких месяцев уменьшает риск развития диабета в пожилом возрасте примерно на 50%.

Отметим, что сейчас только 40% детей получают до полугода материнское молоко. Все дело в появлении заменителей материнского молока. Подчеркнем, что в США, странах Европы и России их доля составляет от 1 до 10%.

