Фото: lada.kz
Эвакуацию около 400 человек пришлось проводить 17 января из филиала Алтайского государственного университета в Рубцовске после звонка о якобы находившемся в здании взрывном устройстве.
На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Информация о минировании не подтвердилась.
Сам звонок поступил около 11:00. Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника.
В данный момент учебное заведение работает в обычном режиме.
Напомним, что 29 декабря прошлого года в Барнауле была проведена эвакуация посетителей из торгового центра "Огни", куда также поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.
Отметим и то, что осенью прошлого года по России прокатилась настоящая волна "телефонного терроризма". Из-за сообщений о ложном минировании зданий по всей стране эвакуировали сотни тысяч людей.
Комментарии
Да не было никакого звонившего(((( Засиделись без работы - вот и "минируют" все подряд)))
Достали бедного студента, вымогатели.