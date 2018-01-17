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Эвакуацию около 400 человек пришлось проводить 17 января из филиала Алтайского государственного университета в Рубцовске после звонка о якобы находившемся в здании взрывном устройстве.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Информация о минировании не подтвердилась.

Сам звонок поступил около 11:00. Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника.

В данный момент учебное заведение работает в обычном режиме.

Напомним, что 29 декабря прошлого года в Барнауле была проведена эвакуация посетителей из торгового центра "Огни", куда также поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

Отметим и то, что осенью прошлого года по России прокатилась настоящая волна "телефонного терроризма". Из-за сообщений о ложном минировании зданий по всей стране эвакуировали сотни тысяч людей.