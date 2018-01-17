Учительница пермской школы №127, где 15 января старшеклассники устроили поножовщину, получила 17 ударов ножом. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой.

"Учитель 4 "Б" класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. (...) Пожелаем все вместе ей выздоровления!" — написала на своей странице в соцсети Денисова.

Также омбудсмен добавила, что будет решаться вопрос материальной поддержки семей учителя и пострадавших детей. Сейчас учительница находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, ЧП произошло утром 15 января в школе №127 в Перми. Старшеклассники начали выяснять отношения с помощью ножей. По предварительным данным, ученик школы и бывший ученик начали драться в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих психологические травмы. Подростки, затеявшие поножовщину, арестованы.