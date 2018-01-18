Многие потребители электроэнергии на сегодняшний день уже по достоинству оценили использование как в жилых домах и квартирах, так и в производственных помещениях таких современных источников освещения, как люминесцентные лампы. Сейчас они успешно заменяют привычные "лампочки Ильича", так как имеют ряд неоспоримых преимуществ в использовании. К тому же можно воспользоваться моментом и выгодно приобрести такие лампы в компании "Алтайэнергосбыт" – в данный момент здесь действует скидка в размере 20% на все люминесцентные лампы. Успейте выгодно приобрести лампы последнего поколения – акция объявлена до конца марта текущего года.

Почему все больше людей выбирают сегодня люминесцентные лампы в качестве источника света? Причин несколько. К преимуществам такой лампы относят, к примеру, то, что у нее в несколько раз больше световая отдача, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Кроме того, это еще и длительный срок службы люминесцентных ламп, который составляет около пяти лет. Также многие потребители выбирают данный тип ламп по той причине, что она способна обеспечить равномерный мягкий свет ввиду большой поверхности излучения, при этом не слишком ослепляя глаза. Компания "Алтайэнергосбыт" предлагает широкий ассортимент люминесцентных ламп различного вида — линейные, кольцевые, U-образные, а также компактные. При этом 20-процентная скидка действует на любую из них.

Подробности акции следует уточнять в клиентских офисах компании.

АО "Алтайэнергосбыт":

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