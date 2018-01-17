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Карлин предложил отремонтировать КДМ в стиле "лофт" по "земным планам"

, ИА "Амител"
Главу региона не удовлетворило нынешнее состояние объекта

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 17 января, побывал в Краевом дворце молодежи в Барнауле, который уже долгие годы нуждается в ремонте.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе рабочего визита глава региона провел встречу с руководителями молодежных некоммерческих организаций, работающих на этой площадке. Работа учреждения финансируется из регионального бюджета. Только в этом году на его базе пройдет более 100 мероприятий, в которых примут участие почти 15 тысяч человек. Состояние Краевого дворца молодежи и организацию рабочего пространства в нем Александр Карлин назвал неудовлетворительными. От сотрудников Краевого дворца молодежи (здесь трудятся 34 человека) и работающих здесь некоммерческих организаций губернатор ждет инициатив и предложений.

Сам Александр Карлин выдвинул идею создания в КДМ молодежного пространства в стиле лофт, который предполагает авангардный характер интерьера с урбанистическим минимализмом.

"Лофт — от слова "чердак". Для него характерно разностилье. Уже напрашиваются идеи, как организовать это пространство интересным образом. Можно разместить на двух уровнях до полутысячи человек. При наличии оборудования будет хорошая слышимость. Неплохо будут смотреться разные технические приспособления. Можно пригласить сюда наших молодых режиссеров, привнести формы музыкального театра. А то мечты о ремонте имеют место быть, а должной настойчивости в продвижении идей преобразования здания (его реконструкции или ремонта) не проявляется, присутствует, выражаясь молодежным сленгом, некая "расслабуха". Мы вместе должны придать новый импульс работе КДМ, покончить с расслабленным состоянием, мобилизоваться и активно действовать", — сказал глава региона.

Кроме того, губернатор Александр Карлин сообщил, что планы по реконструкции должны быть реальными.

"Надо все мечты и планы сделать более земными, опираться на реальные, а не на фантазийные возможности. В проектно-сметной документации на 2 400 квадратных метров дворца, которую мне подготовили, стоимость квадратного метра превышает этот показатель в новом театре на 3 тысячи квадратных метров, который мы строим. Мы не можем так раскидываться средствами. Когда заявляешься на бюджетное финансирование, нужно четко понимать, что эти деньги зарабатываются непросто, тяжелым трудом", — подчеркнул глава региона.

К слову, в 2013 году по краевой программе энергосбережения были выделены средства на замену окон и установку новых светильников в КДМ. За счет внебюджетной деятельности проведен ремонт в коридорах и санузлах. В 2017 году провели капитальный ремонт кровли здания на сумму 1,17 млн рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.01.2018 17:16
- гость -

Пусть в зданиях "правительства" края лофт дизайнирят, а на сортиры кассу взаимопомощи со своих министерские зп собирают.

И вообще нафига краю молодежь, она живет слишком долго, а судя по оттоку населения и уровню медицины - выполняем пожелание Тэтчер?

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17.01.2018 17:53
Гость

С "лофта" КДМ начинался, "лофтом" и заканчивает В 1999 г. в размороженом здании, брошенного хозяином из-за долгов, ТЦ по инициативе С.Шабарова из краевого управления по делам молодёжи, за 4 месяца был отремонтирован и открыт ко дню комсомола, 29 октября 1999г., Краевой Дворец Молодёжи. Сантехнические работы, отопление, сцена, ограждения, мебель были сделаны в долг под честное слово С.Шабарова. В чёрный цвет стены кузбасслаком красили сами работники КДМ. Приёмочной комиссии они сказали, что это такой мододёжный тренд, а на самом деле просто это была самая дешёвая краска Арендовали аппаратуру на "Мельнице" и открылись. Посещаемость была сумасшедшая, как собственно и публика, посещавшая дискотеки! За несколько месяцев работы на самоокупаемости рассчитались с долгами за ремонт. Через пару лет С.Шабаров уехал из Барнаула, и директора стали меняться каждые 2-3 месяца, всего их там поменялось человек 15 Так постепенно КДМ и сдал свои лидерские позиции.

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17.01.2018 17:57
- гость -

А потом приватизировать, как рынок?

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17.01.2018 17:59
Гость

P.S. А ещё тогда КДМ погасил долги за по ЖКХ бывшего владельца ТЦ, иначе теплосети отказывались подключать тепло в здание.

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17.01.2018 18:39
Вася Пупкин

Да, 1999г. был суровым, год назад в августе 1998г. "случился" дефолт...

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