Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 17 января, побывал в Краевом дворце молодежи в Барнауле, который уже долгие годы нуждается в ремонте.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе рабочего визита глава региона провел встречу с руководителями молодежных некоммерческих организаций, работающих на этой площадке. Работа учреждения финансируется из регионального бюджета. Только в этом году на его базе пройдет более 100 мероприятий, в которых примут участие почти 15 тысяч человек. Состояние Краевого дворца молодежи и организацию рабочего пространства в нем Александр Карлин назвал неудовлетворительными. От сотрудников Краевого дворца молодежи (здесь трудятся 34 человека) и работающих здесь некоммерческих организаций губернатор ждет инициатив и предложений.

Сам Александр Карлин выдвинул идею создания в КДМ молодежного пространства в стиле лофт, который предполагает авангардный характер интерьера с урбанистическим минимализмом.

"Лофт — от слова "чердак". Для него характерно разностилье. Уже напрашиваются идеи, как организовать это пространство интересным образом. Можно разместить на двух уровнях до полутысячи человек. При наличии оборудования будет хорошая слышимость. Неплохо будут смотреться разные технические приспособления. Можно пригласить сюда наших молодых режиссеров, привнести формы музыкального театра. А то мечты о ремонте имеют место быть, а должной настойчивости в продвижении идей преобразования здания (его реконструкции или ремонта) не проявляется, присутствует, выражаясь молодежным сленгом, некая "расслабуха". Мы вместе должны придать новый импульс работе КДМ, покончить с расслабленным состоянием, мобилизоваться и активно действовать", — сказал глава региона.

Кроме того, губернатор Александр Карлин сообщил, что планы по реконструкции должны быть реальными.

"Надо все мечты и планы сделать более земными, опираться на реальные, а не на фантазийные возможности. В проектно-сметной документации на 2 400 квадратных метров дворца, которую мне подготовили, стоимость квадратного метра превышает этот показатель в новом театре на 3 тысячи квадратных метров, который мы строим. Мы не можем так раскидываться средствами. Когда заявляешься на бюджетное финансирование, нужно четко понимать, что эти деньги зарабатываются непросто, тяжелым трудом", — подчеркнул глава региона.

К слову, в 2013 году по краевой программе энергосбережения были выделены средства на замену окон и установку новых светильников в КДМ. За счет внебюджетной деятельности проведен ремонт в коридорах и санузлах. В 2017 году провели капитальный ремонт кровли здания на сумму 1,17 млн рублей.