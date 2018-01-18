Фото: из сети интернет

Каждому, наверное, хочется, чтобы его снимки со свадьбы были самыми лучшими и запоминающимися. Русские торжества определенно отличаются вторым.

Предлагаем вам посмотреть нашу фотоподборку и убедиться в этом.