Четверг, 18 Январь, 09:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,17
702010
-7°
Обь
0см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

Бессмысленные и беспощадные снимки русских свадеб

, ИА "Амител"
Весь колорит русских гуляний

Фото: из сети интернет

Каждому, наверное, хочется, чтобы его снимки со свадьбы были самыми лучшими и запоминающимися. Русские торжества определенно отличаются вторым.

Предлагаем вам посмотреть нашу фотоподборку и убедиться в этом.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.01.2018 06:50
Гость

Фотомонтаж. Фотографам пожизненную дисквалификацию.

0  0
18.01.2018 08:15
- гость -

штопаный стыд

0  0
18.01.2018 08:24
- гость -

фотошоп бессмысленный и беспощадный...

0  0
18.01.2018 08:27
- гость -

не везде фотошоп. идиотские конкурсы и дурь в башках

0  0
18.01.2018 08:36
- гость -

сколько дури, безвкусицы, пошлости в головах

0  0
18.01.2018 08:42
- гость -

Вот на самом деле примеры бесвкусицы, а то что сняли пацаны из летного училища, просто шутка.

0  0
18.01.2018 08:56
- гость -

Пост с Пикабу содрали?

0  0
18.01.2018 09:04
- гость -

на первой фоте лорка штоль?

0  0
18.01.2018 09:05
Любитель шаурмы

О, здесь есть нормальные люди, читающие пикабу. Приятно приятно

0  0
18.01.2018 09:07
Геноцид Эклеров

фото просто адские.
гоп-нога.
выше уже кто-то сказал про штопанный стыд. так вот, это тот самый случай, когда чудят они, а стыдно, почему-то, мне.

никогда не понимал смысла в этих массовых попойках, именуемых у нас свадьбой.
вместо синегорья, лучше поехать вдвоем в свадебное путешествие. деньги с бОльшей пользой будут потрачены.

0  0
18.01.2018 09:11
- гость -

люди, читающие пикабу. и не просто читающие

0  0
18.01.2018 09:11
- гость -


18.01.2018 09:04
- гость -

она водку через соломинкусланец пьет

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:22
Дело возбуждено после поножовщины в челябинской школе 0
09:11
Министр по одиночеству появился в Великобритании 0
09:07
Путин с рук покормил чиновников медовой пастилой 3
08:46
Улюкаев в СИЗО занимается гимнастикой по собственной системе 0
08:25
Город стоит: в Барнауле утром 18 января зафиксированы девятибалльные пробки 6
08:13
Дэн Браун, Джейн Кори и другие: каких авторов стоит прочитать этой зимой 17
08:04
"Алтайэнергосбыт" дарит скидку 20% на все люминесцентные лампы 1
07:50
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 0
07:34
Как правильно готовить яйцо пашот? Инфографика от Кухни.Amic.ru 2
07:19
Жилье в барнаульских новостройках подорожало до уровня 2015 года 0
07:03
Коттедж с яблонями и грушами продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 3
06:48
Чапаев никогда не отступает: цитаты из фильма "Чапаев" 0
06:32
Бессмысленные и беспощадные снимки русских свадеб 12
06:14
Разворот к аномальному холоду: в Алтайском крае меняется погода 0
06:01
Штраф за мусор во дворах и не там помытое авто хотят ввести на Алтае 11
05:35
"Дядя Вова, мы с тобой!": дети ЛНР решили поддержать Путина на выборах 8
04:18
Собственникам старше 70 лет могут компенсировать плату за капремонт 0
03:09
Песец подкрался незаметно к рыбаку 2
02:37
ЦБ сообщил о росте чистого оттока капитала из России до $31,3 млрд за год 3
01:17
Три боевых истребителя приземлились на автотрассу под Ростовом 1
00:31
Ученые рассказали, какая диета провоцирует развитие рака 0
23:38
Бобры затопили деревню в Татарстане 0
23:17
Трое детей, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна дома в Москве 0
23:06
Видео организатора пермской резни в школе в 11-летнем возрасте 2
22:36
Более 40 школьников отравились в Мурманской области 0
22:19
Убийство бизнесмена с ребенком могли совершить страховые мошенники 0
22:04
Пьяный мужчина ворвался в красноярскую школу и напал на супругу 1
21:36
Чубайса обкидали листовками с криками "Россия против!" 2
21:17
Житель Алтая получил 9 лет за стрельбу по дому из самодельного оружия 0
21:09
Танец курсантов летного училища разберут на спецкомиссии 16
20:25
Площадь Сахарова в Барнауле открыли для движения автотранспорта 0
20:19
Москвич заявил в полицию, что у него украли меч короля Артура 1
20:01
Пьяную пятилетнюю девочку без одежды нашли на улице Омска 0
19:45
Ученые: кормление грудью защищает здоровье женщины 0
19:25
Москва оказалась на втором месте в Европе по дороговизне аренды жилья 2
19:08
Коротко о главном: ЧП в Рубцовске, "Демидов Парк" и экстренный прогноз
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 января
18:50
Сибирь ставит рекорды по количеству выпавших осадков 1
18:24
Максимальный размер пени по налогам хотят ограничить в России 2
18:04
Песков о здоровье Путина: может дать фору многим 23
17:50
"Яндекс" теперь поможет найти попутчиков 0
17:32
Учительница пермской школы получила 17 ножевых ранений 3
17:22
Священник Грозовский получил 14 лет строгого режима за растление детей 0
17:13
Клуб самбо Валерия Метелицы в Барнауле находится на грани закрытия 12
17:05
Карлин предложил отремонтировать КДМ в стиле "лофт" по "земным планам" 5
16:52
Магазины в России отказываются принимать новые купюры 10
16:40
Проблемный ЖК "Демидов Парк" достроят к концу 2018 года за 300 миллионов 0
16:32
Барнаульский зоопарк расширяет возможности для обмена животных 0
16:24
Европейские вина подорожают в России из-за неурожая 3
16:16
400 человек эвакуировали из "заминированного" филиала АлтГУ в Рубцовске 2
16:03
Метеорит упал неподалеку от Детройта в США 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.