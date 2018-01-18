Фото: из сети интернет
Каждому, наверное, хочется, чтобы его снимки со свадьбы были самыми лучшими и запоминающимися. Русские торжества определенно отличаются вторым.
Предлагаем вам посмотреть нашу фотоподборку и убедиться в этом.
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Фото: из сети интернет
Каждому, наверное, хочется, чтобы его снимки со свадьбы были самыми лучшими и запоминающимися. Русские торжества определенно отличаются вторым.
Предлагаем вам посмотреть нашу фотоподборку и убедиться в этом.
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Комментарии
Фотомонтаж. Фотографам пожизненную дисквалификацию.
штопаный стыд
фотошоп бессмысленный и беспощадный...
не везде фотошоп. идиотские конкурсы и дурь в башках
сколько дури, безвкусицы, пошлости в головах
Вот на самом деле примеры бесвкусицы, а то что сняли пацаны из летного училища, просто шутка.
Пост с Пикабу содрали?
на первой фоте лорка штоль?
О, здесь есть нормальные люди, читающие пикабу. Приятно приятно
фото просто адские.
гоп-нога.
выше уже кто-то сказал про штопанный стыд. так вот, это тот самый случай, когда чудят они, а стыдно, почему-то, мне.
никогда не понимал смысла в этих массовых попойках, именуемых у нас свадьбой.
вместо синегорья, лучше поехать вдвоем в свадебное путешествие. деньги с бОльшей пользой будут потрачены.
люди, читающие пикабу. и не просто читающие
18.01.2018 09:04
- гость -
она водку через
соломинкусланец пьет