Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край, несколько дней существовавший в условиях сильного ветра и снегопадов, 18 января начинает переживать "разворот" к сильному похолоданию.

В четверг в регионе в северных и восточных районах еще ожидается снег, утром по западу края при прояснении изморозь, на дорогах гололедица. Днем в крае -9...-14 градусов.

Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, в восточных районах порывы до 13 метров.

В Барнауле в начале дня снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -11...-13 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, что синоптики предупредили жителей Алтайского края о приближении аномальных морозов. Согласно прогнозу метеорологов, очень холодная погода установится в крае 21 января и, предположительно, продлится до 24 января.

В этот период температура в регионе может опускаться до -45 градусов.