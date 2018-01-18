Сломал скамейку? Помыл авто в не предназначенном для этого месте? Забыл очистить от листвы придомовую территорию? Жди штраф, если тебя поймают. Такие правонарушения на территории Алтайского края получат отдельную статью с денежными штрафами. 25 января на сессии Алтайского краевого Заксобрания рассмотрят в первом чтении (то есть пока неокончательно) поправки в статью 27 закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края".

Статья посвящена нарушениям правил благоустройства.

Итак, будет запрещено (если закон примут в окончательном варианте, а будет это, скорее всего, весной):

повреждать, перемещать, сносить, содержать в ненадлежащем состоянии скамейки, урны, бордюры, ограждения , указатели, другие малые архитектурные формы и элементы благоустройства на территориях общего пользования, детских, игровых и спортивных площадках;

, указатели, другие малые архитектурные формы и элементы благоустройства на территориях общего пользования, детских, игровых и спортивных площадках; несвоевременно очищать территорию зданий , сооружений, жилых домов, проезжую часть, тротуары, газоны и иные объекты благоустройства от листвы, порубочных остатков деревьев, упаковочной тары, строительного мусора и иного мелкого бытового мусора, а также содержать их в ненадлежащем состоянии;

, сооружений, жилых домов, проезжую часть, тротуары, газоны и иные объекты благоустройства от листвы, порубочных остатков деревьев, упаковочной тары, строительного мусора и иного мелкого бытового мусора, а также содержать их в ненадлежащем состоянии; нарушать требования по содержанию устройств наружного освещения улиц, внутриквартальных проездов, площадей, дворов, парков, скверов, подземных переходов, подъездов зданий, а также (внимание!) нарушать установленные нормы освещения улиц ;

; нарушать порядок проведения земляных работ;

мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах;

в не предназначенных для этого местах; торговать с лотков , палаток, машин в не предназначенных для этого местах;

, палаток, машин в не предназначенных для этого местах; клеить объявления и рекламу в не предназначенных для этого местах;

Содержать и пасти сельскохозяйственных животных и домашнюю птицу вне специально отведенных для этих целей мест.

За нарушение данных пунктов гражданам грозит административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей; должностным лицам – от 1000 до 10 000 рублей; юридическим лицам – от 5000 до 50 000 рублей.