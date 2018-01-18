Сломал скамейку? Помыл авто в не предназначенном для этого месте? Забыл очистить от листвы придомовую территорию? Жди штраф, если тебя поймают. Такие правонарушения на территории Алтайского края получат отдельную статью с денежными штрафами. 25 января на сессии Алтайского краевого Заксобрания рассмотрят в первом чтении (то есть пока неокончательно) поправки в статью 27 закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края".
Статья посвящена нарушениям правил благоустройства.
Итак, будет запрещено (если закон примут в окончательном варианте, а будет это, скорее всего, весной):
- повреждать, перемещать, сносить, содержать в ненадлежащем состоянии скамейки, урны, бордюры, ограждения, указатели, другие малые архитектурные формы и элементы благоустройства на территориях общего пользования, детских, игровых и спортивных площадках;
- несвоевременно очищать территорию зданий, сооружений, жилых домов, проезжую часть, тротуары, газоны и иные объекты благоустройства от листвы, порубочных остатков деревьев, упаковочной тары, строительного мусора и иного мелкого бытового мусора, а также содержать их в ненадлежащем состоянии;
- нарушать требования по содержанию устройств наружного освещения улиц, внутриквартальных проездов, площадей, дворов, парков, скверов, подземных переходов, подъездов зданий, а также (внимание!) нарушать установленные нормы освещения улиц;
- нарушать порядок проведения земляных работ;
- мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах;
- торговать с лотков, палаток, машин в не предназначенных для этого местах;
- клеить объявления и рекламу в не предназначенных для этого местах;
- Содержать и пасти сельскохозяйственных животных и домашнюю птицу вне специально отведенных для этих целей мест.
За нарушение данных пунктов гражданам грозит административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей; должностным лицам – от 1000 до 10 000 рублей; юридическим лицам – от 5000 до 50 000 рублей.
Комментарии
Видимо удельным князькам велено самим себе зарабатывать на зряплаты,а кроме штрафов им на ум больше ничего не приходит.
Содержать и пасти сельскохозяйственных животных и домашнюю птицу вне специально отведенных для этих целей мест.
Т.е. гусей за ограду не выгонишь? Нужно гнать на специально установленное пастбище? А оно общее или раздельное? Или ждать, пока Ванадий расскажет, как он гоняет гусей?
И как быстро должна убираться листва? Если до снега не успел, то сотрудник органов может копнуть, а после выписать штраф? Считается ли лавочка незаводского производства (доска на двух пеньках) элементом благоустройства?
А по пункту нарушения норм освещения улиц можно штрафовать чиновников?
Много вопросов...
За помывку авто круче надо наказывать. Моют везде. Особенно модно стало приехать на дачу, поставить его в проулок(даже не к себе в огород) и намывать. Ходи как хочешь, лишь бы им хорошо было. Но кто это будет отслеживать?
Но кто это будет отслеживать?
Фотографируешь, пишешь заявление в органы. Справедливость восторжествовала. А сосед тебе морду лица набьет. Опять же фиксируешь повреждения, пишешь заявление в органы. Потом ты либо герой, либо изгой улицы. Как пойдет
Листву вообще убирать вредно для почвы. Истощается плодородный слой.
Или ждать, пока Ванадий расскажет, как он гоняет гусей?
Не гусей, а гуся. И не гоняет, а душит. Любит он гуся с яблоками запечь.))
Жди штраф, если тебя поймают. поймай меня , если сможешь
.
даешь больше-лучше-дурацких законов
лично я считаю закон правильным.
более того, считаю прописанные санкции недостаточными, надо более серьезные цифры прописывать.
не знаю за гусей, мне не близка деревенская тематика, но мойка авто, расклейка объявлений, вандализм в отношении благоустройства, умножение мусора, всё это должно нещадно наказываться.
вы попробуйте подобные действия в Германии осуществить. по карману так ударят, чо в следующий раз даже мысли не возникнет.
Блин... ЗАБЫЛИ!! допишите....
- Оставлять свой мусор в подъезде, до лучших времен. Потому что прям сейчас вам лень идти до мусорного бака.
"содержать в ненадлежащем состоянии скамейки, урны, бордюры, ограждения, указатели, другие малые архитектурные формы и элементы благоустройства на территориях общего пользования, детских, игровых и спортивных площадках;" Вот этот пункт к гражданам какое отношение имеет? Граждане платят за это УК.