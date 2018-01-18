Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 220 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 10,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В доме имеются четыре спальные комнаты, большая кухня-гостиная, два санузла, просторная лоджия, баня, гараж, подвал.

К жилью подведены центральные коммуникации. Дом стоит на участке площадью 10 соток, где имеются беседка с мангалом и теплица.

"Полностью все посадки: груши, яблони, вишня, малина и т.д. Коттедж строили для себя, все из качественных, дорогих материалов. Один собственник. Без обременений", — добавляет автор объявления.