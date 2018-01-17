Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства находится в прекрасной физической форме, но Кремль не планирует давать никаких официальных отчетов о состоянии его здоровья. Об этом пишет ТАСС.

"Мне не известно о том, что такие форматы готовятся. В нашем законодательстве какое-то обязательное обнародование данных о здоровье президента не предусмотрено...В свою очередь, могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", — отметил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о здоровье президента США Дональда Трампа. Главврач Белого дома после осмотра главы американского государства заявил, что у Трампа "отменное здоровье".