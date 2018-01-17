Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства находится в прекрасной физической форме, но Кремль не планирует давать никаких официальных отчетов о состоянии его здоровья. Об этом пишет ТАСС.
"Мне не известно о том, что такие форматы готовятся. В нашем законодательстве какое-то обязательное обнародование данных о здоровье президента не предусмотрено...В свою очередь, могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", — отметил Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о здоровье президента США Дональда Трампа. Главврач Белого дома после осмотра главы американского государства заявил, что у Трампа "отменное здоровье".
Комментарии
Ога, слышали уже:"Взгляд ясный, рукопожатие крепкое."
Если Песков сказал, значит все наоборот.
С чего бы это заговорили о здоровье пересидента ? Не все благополучно в королевстве...
Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов на Гайдаровском форуме в Москве бросил листовки в лицо главы «Роснано» Анатолия Чубайса. После этого его задержали, сообщил в твиттере сопредседатель партии Александр Аверин.
Вот интересно-кто скажет какой у нас в стране политический cтрой ?
При Союзе было социалистическое государство ...А нынче какое ?
песков: "не дождётесь!"
похоже при путине и помрём
"А нынче какое ?"
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Клептократия (от др.-греч. κλέπτειν — воровать и κράτος — господство, власть; буквально «власть воров») — правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу. Для клептократии характерны коррупция и лоббизм.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с заявлением о незаконной агитации на федеральных телеканалах в пользу «одного из кандидатов» в президенты России.
У Трампа врач о здоровье говорил. У Путина Письков
Включаю радио- Путин
Включаю телевизор - Путин
Захожу в интернет - Путин, Путин, Путин
Чайник я включить побоялся...
Президент работает с документами, а его рукопожатие — крепкое.
Ох не згласил бы пучеглазенький, а то щяс зачаровашки кинутся прОтоколы поддержки уничтожать
Какая разница между здоровьем президента США и России?
В США состояние здоровья президента регулярно определяет независимая медицинская комиссия, которая публикует свои выводы, а в России состояние здоровья, что Б.Н.Ельцина, что В.В.Путина определяет пресс секретарь.
здоровье Путина: может дать фору многим...
То есть многим не дожить до светлых дней
Я рад за него. Медицина в Кремле - отличная. Не чета нашей бесплатной. Конечно он абсолютно здоров, но большинство россиян к его возрасту в 65 лет давно на кладбище здоровье поправляют.
17.01.2018 18:33
- гость -
В оригинале не про чайник, а про открывание крышки унитаза
совсем скоро США введут персональные санкции,против его дружков,их жен, детей, вот Письков и суетится не верте мол граждане здоровье у него отменное