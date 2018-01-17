Сибирские регионы в последние два дня побили все рекорды по количеству выпавшего снега. Об этом пишет ТАСС.
Из-за снегопадов в эти дни были перекрыты трассы, образовались заносы, а коммунальные службы работали в авральном режиме. Синоптики говорят, что снегопады прекратятся уже в ближайшее время, а на смену осадкам придут морозы.
Минувшей ночью барнаульские улицы от сугробов очищали 132 единицы техники. На уборку улиц вышли службы всех районов, была произведена чистка остановочных павильонов, тротуаров, подсыпка песко-соляной смесью дорог и тротуаров.
Однако уже в ближайшие дни на смену снегопадам придут крещенские морозы. Уже 19 января ожидается прекращение осадков, а с 20 января регионы Сибири ждет вторжение арктического холода.
Комментарии
там всю следующую неделю ночью под -40, днем -30-35