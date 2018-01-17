41-летний житель Онгудайского района Айаткан Тадинов признан виновным в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

"Утром 9 августа 2017 года находящийся в алкогольном опьянении Тадинов решил убить своего знакомого, приехавшего с детьми к своей матери в село Малая Иня Онгудайского района. Незадолго до этого мужчины выясняли отношения. Подсудимый сходил к себе домой, где взял незаконно хранящееся самодельное огнестрельное оружие, и с расстояния 150 метров, зная, что внутри кроме потерпевшего находятся и его родственники, в том числе малолетние дети, произвел не менее шести прицельных выстрелов в стену дома", — говорится в сообщении.

Как отмечается, свой преступный умысел на убийство мужчина не смог довести до конца, поскольку не попал в потерпевшего.

С учетом предыдущей непогашенной судимости, Тадинову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.