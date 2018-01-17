Москвич 1954 года рождения обратился в полицию, заявив о краже в своей квартире, сообщает телеграм-канал Mash.

В частности, были украдены пять подарочных упаковок, меч короля Артура и подставка под него, две фигурки спаниеля, а также шкатулка-туфелька. Материальный ущерб мужчины составил 4470 рублей.

Отмечается, что в квартире с заявителем проживают его 26-летний сын и 41-летний пасынок, однако установить их местонахождение не представилось возможным. Также не удалось осмотреть место происшествия, так как у мужчины не было ключей от квартиры.

В связи с произошедшим проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.