Пьяную пятилетнюю девочку без одежды нашли на улице Омска

Прохожие в Омске обнаружили на улице неодетую пятилетнюю девочку, которая гуляла одна не меньше часа. Ребенка передали полиции и направили в медицинское учреждение: при обследовании выяснилось, что в крови девочки содержится 0,3 промилле алкоголя, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омску.

"Проверяя информацию, сотрудники полиции опознали в маленькой девочке дочь одного из местных жителей, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину полицейские обнаружили спящим дома. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в управлении.

Девочка не посещала детский сад, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. По ее словам, несмотря на то, что у одного из родителей неоднократно были те или иные конфликты с законом, семья на учете не состояла.

В отношении отца сотрудники полиции составили протоколы по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и по статье 20.22 КоАП за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет.