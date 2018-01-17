Танец курсантов летного училища разберут на спецкомиссии

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию после того, как в Сети появился танец курсантов ульяновского летного училища, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука.
В комиссию войдут представители Минтранса и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил этот ролик в Сеть и кто именно принял участие в танцах.
Грозит ли курсантам отчисление, пока неясно. По словам Гончарука, есть информация о том, что ролик был снят еще в октябре 2017 года, но выложен в Сеть только сейчас.
Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в свою очередь, тоже сообщает о проверке причастности учащихся летного училища к подготовке "видеоролика с признаками эротики". В сообщении на сайте ведомства говорится, что в случае подтверждения данного факта будет дана оценка соответствия действий курсантов высшего учебного заведения требованиям действующего федерального законодательства (в том числе воздушного). Также обещают "принять комплекс необходимых мер реагирования".
С инцидентом разбираются и в ректорате училища. Авторы самого ролика поясняли, что цель была чисто развлекательная: он был снят к одному из творческих студенческих конкурсов.
Комментарии
Шурыгину и Бузову показывают по федеральным каналам. Если к пацанам применят какое-то наказание, то идиотизм в РФ лишний раз вострожествует.
Отдайте регу.
это вам не гейропа lol
Заканчивал военное училище в 1986 году. Полностью отсутствуют у курсантов честь и совесть и наверное убеждения эгоистичные. Дай бог понять этим парням что такое хорошо, а что такое плохо. Я против карательных мер, но много вопросов к командному и педагогическому составу этого учебного заведения.
17.01.2018 21:29
Пионер
никто и не забирал..
на электронку указанную при регистрации (dkr*****) отправил временный пароль.
если не получится войти в регу пиши на moderator@amic.ru
режиссер Сокуров и другие художники говном одобряют ролик.
Может Нам им степендию поднять, а то худючие какие-то? Мне с бананом понравился- отдал бы я ему честь .
Ужас! И это будущие летчики!!!!Я бы их в полет не допустила!!!То ,что выставили такое видео-с психикой явно не все в порядке!
Совсем охамели!
Отличное чувство юмора у пацанов))))))))) Не там ищем криминал...
3,14-дорги заполонили планету. (c)
В сообщении на сайте ведомства говорится, что в случае подтверждения данного факта будет дана оценка соответствия действий курсантов высшего учебного заведения требованиям действующего федерального законодательства (в том числе воздушного).
А где то в федеральном законодательстве есть запрет на такие танцы в общежитии?
Покуражились пацаны, а их сейчас на кукан натянут.
Ужас, скрепты разогнулись! Как теперь летать ??? ПУтин, помоги!!
А что такого? Пять с плюсом за чувство юмора.
Что по телеку или интернету видят, то пародируют.
Секс без дивчины - признак дурачины.
С бананом - Агонь!