Танец курсантов летного училища разберут на спецкомиссии

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию после того, как в Сети появился танец курсантов ульяновского летного училища, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука.

В комиссию войдут представители Минтранса и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил этот ролик в Сеть и кто именно принял участие в танцах.

Грозит ли курсантам отчисление, пока неясно. По словам Гончарука, есть информация о том, что ролик был снят еще в октябре 2017 года, но выложен в Сеть только сейчас.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в свою очередь, тоже сообщает о проверке причастности учащихся летного училища к подготовке "видеоролика с признаками эротики". В сообщении на сайте ведомства говорится, что в случае подтверждения данного факта будет дана оценка соответствия действий курсантов высшего учебного заведения требованиям действующего федерального законодательства (в том числе воздушного). Также обещают "принять комплекс необходимых мер реагирования".

С инцидентом разбираются и в ректорате училища. Авторы самого ролика поясняли, что цель была чисто развлекательная: он был снят к одному из творческих студенческих конкурсов.