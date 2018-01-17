В Барнауле открыли для движения площадь Сахарова. Работы по демонтажу снежного городка были завершены к вечеру среды, 17 января.

Движение по проспекту Социалистическому на участке между улицами Молодежная и Димитрова было перекрыто с 6 декабря прошлого года в связи с обустройством главной городской новогодней площадки.

К слову, 2018-й год барнаульцы встретили с новой искусственной елью, главной особенностью которой стала мультиколорная подсветка. Все новогоднее оборудование, включая саму ель, обошлось краевой столице в 12 миллионов рублей.