В Мурманской области следователи начали проверку по факту отравления порядка 40 учащихся школы №2 в городе Полярном, сообщает пресс-служба СК.

"Предварительно установлено, что с 11 января 2017 года в учреждения здравоохранения закрытого административно-территориального образования Александровск за медицинской помощью обратились не менее 40 воспитанников школы с признаками отравления", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится опрос пострадавших и персонала общеобразовательного учреждения.

Кроме того, назначаются необходимые исследования, истребована вся документация по организации питания детей, проводятся иные проверочные мероприятия.