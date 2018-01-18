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Стоимость жилья на первичном рынке в Барнауле понемногу увеличивается и по итогам декабря достигла показателей 2015 года, сообщает "Недвижимость Алтая".

По данным издания, в последнем месяце минувшего года один квадратный метр в новостройках вырос в среднем на 580 рублей и сейчас стоит 43 410 рублей. Это соответствует ценам 2015 года.

Минимальные же цены на жилье в новостройках в Барнауле за последние годы фиксировались в июле 2016 года, когда один квадрат продавался в среднем по 41 370 рублей.

Эксперты рынка недвижимости связывают медленный рост цен в конце прошлого года с сезонным фактором и увеличивающимся спросом из-за доступной ипотеки.

Если говорить о конкретных сегментах рынка, то однокомнатные квартиры в новых домах в Барнауле в декабре подорожали на 800 рублей за квадрат (в среднем 45 100 рублей), "двушки" прибавили в цене 600 рублей за метр квадратный (42 000 рублей). Трехкомнатные квартиры прибавили 300 рублей за квадрат (41 600 рублей).