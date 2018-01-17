В городе Сосновоборске Красноярского края мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в школу и причинил травмы одной из учительниц, сообщает ГУ МВД по региону.

Как отмечается, 44-летний злоумышленник оказался мужем преподавательницы.

"Мужчина, находясь в состоянии опьянения, пришел на работу к своей супруге, и между ними произошел конфликт, свидетелями которого стали коллеги и учащиеся. Причинив телесные повреждения учительнице и оскорбив присутствующих старшеклассников, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

По данным полиции, никто из учащихся не пострадал. Мужчина арестован на трое суток. Начата проверка.