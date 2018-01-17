Молодой человек в черной куртке в ходе одной из сессий Гайдаровского форума бросил в сторону главы "Роснано" Анатолия Чубайса пачку листовок, пишет "Газета.Ru".

Инцидент произошел на сессии "Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот?". Во время вступительного слова Чубайса мужчина с криками "Россия против!" швырнул в него листы бумаги.

Нарушителя схватили сотрудники охраны и вывели из зала, после чего сессия продолжилась.

Комментируя данную ситуацию, Чубайс отметил, что молодой человек "что-то не добросил": "Как-то недоработал. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые времена забрасывали бутылками с кефиром".

В сообщении пресс-службы форума подчеркивается, что "никакого нападения на Анатолия Чубайса совершено не было", акцию устроил активист-одиночка.​